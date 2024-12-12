prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 06:02

Published 12 декабря, 06:02

Modified 12 декабря, 06:35

Updated 12 декабря, 06:35

СК РФ проверит историю с падением экс-чиновника из окна следователей в Красноярске

СК РФ проверит историю с падением экс-чиновника из окна следователей в Красноярске

12 декабря 2024, 06:02
Фото: ЧП Красноярск.
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о гибели фигуранта уголовного дела, который выпал из окна СК в Красноярске.
«В публичном пространстве получила широкое распространение видеозапись падения из окна многоэтажного здания мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», — сообщили в СК РФ.

Инцидент произошел днем 11 декабря. На улице Республики, 51 с 11 этажа, где находится отдел следователей, упал мужчина на крышу соседнего 2-этажного здания и пробил ее. От полученных травм он скончался на месте.

Видео: ЧП Красноярск.

По данным Kras Mash, предварительно, следователи допрашивали мужчину, в какой-то момент он отпросился в туалет, но не вернулся.

По информации источника «Проспекта Мира», погибший — бывший глава городского управления зеленого строительства Александр Лапин. Он руководил предприятием с мая по ноябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что он был фигурантом в деле бывшего первого заммэра Алексея Давыдова, однако, как сообщил наш источник, Лапин проходил фигурантом по другому делу.

В управлении СК Красноярского края только сообщили, что «после гибели фигуранта уголовного дела проводится проверка».

Читайте также:
Депутат Дюков снова просит уволить мэра ЛогиноваСК раскрыл подробности дела против бывшего вице-мэра КрасноярскаВ администрации Красноярска назначили новых вице-мэров
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Проверка#Падение#Следствие#Травмы#Инцидент#СК РФ#Гибель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика