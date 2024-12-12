СК РФ проверит историю с падением экс-чиновника из окна следователей в Красноярске

Posted 12 декабря, 06:02
Published 12 декабря, 06:02
Modified 12 декабря, 06:35
Updated 12 декабря, 06:35
«В публичном пространстве получила широкое распространение видеозапись падения из окна многоэтажного здания мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», — сообщили в СК РФ.
Инцидент произошел днем 11 декабря. На улице Республики, 51 с 11 этажа, где находится отдел следователей, упал мужчина на крышу соседнего 2-этажного здания и пробил ее. От полученных травм он скончался на месте.
По данным Kras Mash, предварительно, следователи допрашивали мужчину, в какой-то момент он отпросился в туалет, но не вернулся.
По информации источника «Проспекта Мира», погибший — бывший глава городского управления зеленого строительства Александр Лапин. Он руководил предприятием с мая по ноябрь 2023 года.
Ранее сообщалось, что он был фигурантом в деле бывшего первого заммэра Алексея Давыдова, однако, как сообщил наш источник, Лапин проходил фигурантом по другому делу.
В управлении СК Красноярского края только сообщили, что «после гибели фигуранта уголовного дела проводится проверка».