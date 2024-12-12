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Posted 12 декабря, 02:27

Published 12 декабря, 02:27

Modified 12 декабря, 02:30

Updated 12 декабря, 02:30

Толкнул и ударил по голове: полиция задержала красноярца, напавшего на пенсионерку

Толкнул и ударил по голове: полиция задержала красноярца, напавшего на пенсионерку

12 декабря 2024, 02:27
Фото: t.me/smikrsk.
В Красноярске полицейские задержали мужчину, который напал на пенсионерку в Черемушках. Ему не понравилось, как она припарковала машину.

Инцидент произошел во дворе дома на Львовской. 8 декабря в полицию позвонили из больницы и рассказали, что к ним с телесными повреждениями обратилась 67-летняя пациентка.

Видео: t.me/smikrsk.

Выяснилось, что женщина припарковала машину возле своего подъезда. В этот момент мимо проходил 38-летний мужчина, который напал на женщину.

Полицейским он заявил, что ему якобы не понравилось, что автомобиль пенсионерки стоит рядом с подъездом и мешает пройти.

«У нас с ней завязался словесный конфликт. Она начала снимать меня на камеру, я ударил ее по руке и выбил телефон. Приношу свои извинения. Простите, пожалуйста, если хотите».

Однако в МВД сообщили, что злоумышленник также толкнул пострадавшую и ударил ее по затылку.

Кроме того, стало известно, что нападавший не живет в одном доме или подъезде с пенсионеркой. Он просто проходил мимо.

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