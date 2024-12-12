Толкнул и ударил по голове: полиция задержала красноярца, напавшего на пенсионерку

Posted 12 декабря, 02:27
Published 12 декабря, 02:27
Modified 12 декабря, 02:30
Updated 12 декабря, 02:30
Инцидент произошел во дворе дома на Львовской. 8 декабря в полицию позвонили из больницы и рассказали, что к ним с телесными повреждениями обратилась 67-летняя пациентка.
Выяснилось, что женщина припарковала машину возле своего подъезда. В этот момент мимо проходил 38-летний мужчина, который напал на женщину.
Полицейским он заявил, что ему якобы не понравилось, что автомобиль пенсионерки стоит рядом с подъездом и мешает пройти.
«У нас с ней завязался словесный конфликт. Она начала снимать меня на камеру, я ударил ее по руке и выбил телефон. Приношу свои извинения. Простите, пожалуйста, если хотите».
Однако в МВД сообщили, что злоумышленник также толкнул пострадавшую и ударил ее по затылку.
Кроме того, стало известно, что нападавший не живет в одном доме или подъезде с пенсионеркой. Он просто проходил мимо.