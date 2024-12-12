prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 01:11

Published 12 декабря, 01:11

Modified 12 декабря, 01:11

Updated 12 декабря, 01:11

Небольшой снег и потепление пришли в Красноярск

В Красноярск снова вернулась теплая погода. Надолго?

12 декабря 2024, 01:11
Фото: prmira.ru.

Небольшой снег и потепление пришли в Красноярск

Сегодня, 12 декабря, в Красноярск нагрянуло потепление. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

По информации синоптиков, в Красноярске в течение суток будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой снег.

Днем температура воздуха составит -5…-7 градусов. В течение дня прогнозируются сильные порывы ветра до 15-18 м/c.

Ранее синоптик Дмитрий Ульянов в разговоре с «ПМ» рассказал, что теплая погода задержится в Красноярске до конца этой недели.

Однако в начале следующей недели ожидается прохождение холодного фронта, после чего в город вернутся морозы до -11…-13 градусов в дневное время.

  • Тут Дмитрий Ульянов объяснил, почему погода так резко меняется.
  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно начать планировать поездку на Новый год.
Читайте также:
Какие витамины нужны взрослым для укрепления иммунитета зимой
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Ветер#Снег#Зима#Потепление#Среднесибирское УГМС#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика