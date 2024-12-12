В Красноярск снова вернулась теплая погода. Надолго?

Posted 12 декабря, 01:11
Published 12 декабря, 01:11
Modified 12 декабря, 01:11
Updated 12 декабря, 01:11
По информации синоптиков, в Красноярске в течение суток будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой снег.
Днем температура воздуха составит -5…-7 градусов. В течение дня прогнозируются сильные порывы ветра до 15-18 м/c.
Ранее синоптик Дмитрий Ульянов в разговоре с «ПМ» рассказал, что теплая погода задержится в Красноярске до конца этой недели.
Однако в начале следующей недели ожидается прохождение холодного фронта, после чего в город вернутся морозы до -11…-13 градусов в дневное время.