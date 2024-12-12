В Красноярске мужчина назвал двух девочек «парнями» и избил. У одной сломан нос

Posted 12 декабря, 07:21
Published 12 декабря, 07:21
Modified 12 декабря, 09:32
Updated 12 декабря, 09:32
Девушки рассказали о произошедшем изданию sibnovosti.ru. Им 17 и 20 лет. Вечером 11 декабря они возвращались из колледжа домой на автобусе №83. На остановке «Магазин Металлург» в Зеленой Роще к ним подсел мужчина. Сначала он слушал разговор студенток, а после, утверждает девушка, попросил их «заткнуться».
«Ему не понравилось, как мы разговаривали, хотя мы разговаривали тихо и между собой. Говорил нам: „Что вы материтесь?“, при этом наехал на нас сразу с матами. Кричал нам: „Парни, мужчины, заткнитесь“. Я ему говорю: „Где ты увидел парней?“. Он отвечает: „Ну так вы на парней похожи“», — вспоминает 17-летняя пострадавшая.
После этого, рассказывают девочки, они пытались объяснить мужчине, что они не парни. В ответ на это, заявили студентки, он начал угрожать, что «разобьет им лицо». Затем мужчина ударил 17-летнюю девушку.
«Агрессировал он в сторону меня, но наотмашь попало и [подруге] в нос. По итогу у нее сейчас сломан нос, у меня очки сломаны на одну линзу и осколки линзы расцарапали мне лицо», — продолжает девушка.
Оттащить мужчину от девочек смог кондуктор — нападавшего попросили выйти из автобуса. Он попытался вытащить 17-летнюю девушку на улицу и угрожал. Студентка смогла вытолкнуть агрессора из автобуса, после чего тот зашел обратно, плюнул ей в лицо и убежал.
«Он был трезвый при этом. Первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы избили, чтобы кто-то докопался — бывали случаи на улице. Ну, вероятнее всего, этот человек, были бы не мы, он бы докопался до кого-нибудь другого. Причем он не молодой мальчик, ему на вид около 35 лет», — рассказывает 20-летняя пострадавшая.
Девушки рассказали, что уже написали заявление в полицию. В МВД изданию пообещали позже прокомментировать ситуацию.