В Красноярске мужчина назвал двух девочек «парнями» и избил. У одной сломан нос

Девушки рассказали о произошедшем изданию sibnovosti.ru. Им 17 и 20 лет. Вечером 11 декабря они возвращались из колледжа домой на автобусе №83. На остановке «Магазин Металлург» в Зеленой Роще к ним подсел мужчина. Сначала он слушал разговор студенток, а после, утверждает девушка, попросил их «заткнуться».