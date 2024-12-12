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Posted 12 декабря, 04:38

Published 12 декабря, 04:38

Modified 12 декабря, 04:39

Updated 12 декабря, 04:39

В Красноярске на миллион оштрафовали логистическую компанию сети «Светофор»

В Красноярске на миллион оштрафовали логистический центр долларовых миллиардеров

12 декабря 2024, 04:38
Фото: prmira.ru.

В Красноярске на миллион оштрафовали логистическую компанию сети «Светофор»

В Красноярске федеральная антимонопольная служба выписала крупный штраф логистической компании торговой сети «Светофор» из-за нарушения закона о торговле.

В УФАС рассказали, что в отношении ООО «ЕнисейЛогистика» (компания «Светофора») завели административное дело за нарушение закона о торговле.

В ведомстве объяснили, что ранее компания заключила договор с ООО «Релиш» о поставке продуктов. Согласно условиям, «Релиш» должно уничтожать нереализованный товар за свой счет.

В итоге «ЕнисейЛогистика» потребовала от партнера возместить расходы на утилизацию непроданной продукции. Однако это противоречит законодательству.

Антимонопольщики считают, что такое нарушение может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий.

В результат логистической компании назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.

  • До этого ФАС признал другие логистические центры «Светофора» (ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», ООО «Амурритейлгрупп») виновными в аналогичном нарушении и оштрафовал на миллион рублей каждую.
  • По данным сервиса «Спарк», ООО «Енисейлогистика» зарегистрировано в Красноярске в 2015 году. В 2023 году выручка компании составила 2 млрд рублей, прибыль — 32 млн рублей. Учредителями являются АО «Центр коммерц» (66,65) и Владимир Самсонюк (33,3%).
  • Ранее один из основателей торговой сети «Светофор» 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.
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