В Красноярске на миллион оштрафовали логистический центр долларовых миллиардеров

Posted 12 декабря, 04:38
Published 12 декабря, 04:38
Modified 12 декабря, 04:39
Updated 12 декабря, 04:39
В УФАС рассказали, что в отношении ООО «ЕнисейЛогистика» (компания «Светофора») завели административное дело за нарушение закона о торговле.
В ведомстве объяснили, что ранее компания заключила договор с ООО «Релиш» о поставке продуктов. Согласно условиям, «Релиш» должно уничтожать нереализованный товар за свой счет.
В итоге «ЕнисейЛогистика» потребовала от партнера возместить расходы на утилизацию непроданной продукции. Однако это противоречит законодательству.
Антимонопольщики считают, что такое нарушение может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий.
В результат логистической компании назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.