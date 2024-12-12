В Красноярске охранник пинками выгнал школьника из ТЦ из-за возраста

Posted 12 декабря, 06:58
Published 12 декабря, 06:58
Modified 12 декабря, 07:52
Updated 12 декабря, 07:52
Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале «Кринж Красноярска». Все происходит в ТЦ «Полтавский».
На кадрах видно, как охранник выгоняет подростка из торгового центра. На вопрос школьника о том, почему он должен покинуть магазин, сотрудник заявил, что тому еще нет 15 лет. После этого он толкнул мальчика и несколько раз пнул ногой.
«Тебя [бить] и [бить] надо», — сказал охранник на видео.
«ПМ» пообщался с подростком. Вот что он нам рассказал:
«Мы сидели с друзьями в телефонах. К нам подошел охранник и начал нас выгонять из торгового центра из-за того, что мы просто сидели. Это произошло уже не в первый раз. До этого он уже подходил к нам и тоже выгонял.
Однажды он завел моего друга в туалет и ударил его кулаком по лицу. Однако его родители в полицию не обращались».
Подросток добавил, что его матери уже звонили сотрудники полиции.
«ПМ» обратился в ТЦ «Полтавский» за комментарием. Представительница торгового центра заявила, что сейчас этот охранник уже не работает.
«Его уволили из-за этого инцидента. Насколько мне известно, сейчас идет разбирательство с компанией, в которой работал этот сотрудник».
В полиции нам сообщили, что сообщений в полицию об инциденте не поступало. Однако сотрудники уже проводят проверку.