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Posted 12 декабря, 06:58

Published 12 декабря, 06:58

Modified 12 декабря, 07:52

Updated 12 декабря, 07:52

В Красноярске охранник пинками выгнал школьника из ТЦ из-за возраста

В Красноярске охранник пинками выгнал школьника из ТЦ из-за возраста

12 декабря 2024, 06:58
Фото: t.me/smikrsk.
В Красноярске в Белых росах охранник выгнал 11-летнего подростка из торгового центра. Мужчина несколько раз пнул его ногой и обматерил.

Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале «Кринж Красноярска». Все происходит в ТЦ «Полтавский».

На кадрах видно, как охранник выгоняет подростка из торгового центра. На вопрос школьника о том, почему он должен покинуть магазин, сотрудник заявил, что тому еще нет 15 лет. После этого он толкнул мальчика и несколько раз пнул ногой.

Видео: t.me/smikrsk.
«Тебя [бить] и [бить] надо», — сказал охранник на видео.

«ПМ» пообщался с подростком. Вот что он нам рассказал:

«Мы сидели с друзьями в телефонах. К нам подошел охранник и начал нас выгонять из торгового центра из-за того, что мы просто сидели. Это произошло уже не в первый раз. До этого он уже подходил к нам и тоже выгонял.
Однажды он завел моего друга в туалет и ударил его кулаком по лицу. Однако его родители в полицию не обращались».

Подросток добавил, что его матери уже звонили сотрудники полиции.

«ПМ» обратился в ТЦ «Полтавский» за комментарием. Представительница торгового центра заявила, что сейчас этот охранник уже не работает.

«Его уволили из-за этого инцидента. Насколько мне известно, сейчас идет разбирательство с компанией, в которой работал этот сотрудник».

В полиции нам сообщили, что сообщений в полицию об инциденте не поступало. Однако сотрудники уже проводят проверку.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#МВД#ТЦ#Ребенок#Охранник
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