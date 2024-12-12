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Posted 12 декабря, 08:24

Published 12 декабря, 08:24

Modified 12 декабря, 09:04

Updated 12 декабря, 09:04

В Красноярске открылся первый елочный базар. Что по ценам?

В Красноярске открылся первый елочный базар. Что по ценам?

12 декабря 2024, 08:24
Фото: 1MI.
В Красноярске заработал первый елочный базар в городе. Он находится на Центральном рынке.

Исполнительный директор Центрального рынка Евгений Сапрыкин в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал, что елочный базар работает с 10 декабря.

По его словам, стоимость пихты начинается от 1 500 рублей за метр. При этом цены зависят от пышности и массивности дерева.

«К примеру, пушистая и жирная елка стоит от 1200 рублей за метр. Елку длиной 3 метра, которая не очень пушистая, можно взять за 1 000 рублей. На самом деле, здесь можно торговаться, это же рынок».

Сапрыкин отметил, что у продавцов есть специальный аппарат для упаковки елки или любого другого дерева в сетку.

«С помощью устройства продавец закутывает дерево в сетку, чтобы оно не осыпалось. Услуга стоит 100 рублей. В итоге покупатель сможет аккуратно положить его на крышу автомобиля и довезти».

Отметим, что елочный базар на Центральном рынке будет работать до 31 декабря.

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