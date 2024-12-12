В Красноярске пассажирский поезд насмерть сбил женщину

Posted 12 декабря, 04:49
Published 12 декабря, 04:49
Modified 12 декабря, 05:37
Updated 12 декабря, 05:37
Все произошло вечером 11 декабря. Как рассказали в транспортной полиции, машинист применил звуковые сигналы и экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
«Машинист, конечно, увидит вас и сразу же применит экстренное торможение. Но с этого момента до полной остановки состав проедет минимум 1 километр», — сообщили «Проспекту Мира» в «КрасЖД».
Видео трагедии попало на камеры наблюдения. Кадры публикует «ЧП Красноярск».
На Красноярской железной дороге по причине нарушения правил безопасного поведения с начала 2024 года пострадало 45 человек, из них 37 погибло, в 2023 году пострадало 38 человек, из них 30 погибло.