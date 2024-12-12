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Posted 12 декабря, 04:49

Published 12 декабря, 04:49

Modified 12 декабря, 05:37

Updated 12 декабря, 05:37

В Красноярске пассажирский поезд насмерть сбил женщину

В Красноярске пассажирский поезд насмерть сбил женщину

12 декабря 2024, 04:49
Фото: Транспортная полиции Сибирь.
В Красноярске около станции «Енисей» женщина переходила пути на красный свет и попала под поезд. Она погибла на месте.

Все произошло вечером 11 декабря. Как рассказали в транспортной полиции, машинист применил звуковые сигналы и экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

«Машинист, конечно, увидит вас и сразу же применит экстренное торможение. Но с этого момента до полной остановки состав проедет минимум 1 километр», — сообщили «Проспекту Мира» в «КрасЖД».

Видео трагедии попало на камеры наблюдения. Кадры публикует «ЧП Красноярск».

Видео: ЧП Красноярск.

На Красноярской железной дороге по причине нарушения правил безопасного поведения с начала 2024 года пострадало 45 человек, из них 37 погибло, в 2023 году пострадало 38 человек, из них 30 погибло.

  • Ранее мы рассказывали, что на станции грузовой поезд на смерть сбил 48-летнего мужчину, который приходил пути в наушниках.
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#Владислав Савончик#Видео#Происшествия#Красноярск#Железная дорога#Транспортная полиция#Трагедия
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