В Красноярске в кондитерской «Три коржа» продали торт с переклеенной этикеткой

Posted 12 декабря, 05:01
Published 12 декабря, 05:01
Modified 12 декабря, 05:05
Updated 12 декабря, 05:05
В ведомстве рассказали, что красноярец приобрел торт в кондитерской на улице Калинина. Дома мужчина увидел, что на упаковке двойная этикетка. Выяснилось, что у товара другой производитель и иная дата выпуска.
В итоге за несоблюдение сроков годности и условий хранения, а также продажу торта с истекшим сроком годности владельцу кондитерской объявили предостережение.
«Проспекту Мира» в Роспотребнадзоре пояснили, что при отклеивании этикетки покупатель повредил одну из них.
«В итоге остается догадываться, был ли торт просроченный или нет. Потому что точно не видно, какая дата указана на этикетке».
Мы обратились в кондитерскую «Три коржа» на улице Калинина. Одна из сотрудниц сообщила, что ей запрещено давать комментарии и попросила связаться с руководством.
В главном филиале кондитерской «ПМ» сообщили, что сейчас руководства нет на месте и пообещали, что представители обязательно свяжутся с корреспондентом.