В Красноярском крае 7-летний мальчик катался на снегокате с двигателем и попался ГАИ

Posted 12 декабря, 11:46
Published 12 декабря, 11:46
Modified 12 декабря, 11:48
Updated 12 декабря, 11:48
Как сообщили в полиции, инспекторы патрулировали улицы Дудинки и заметили нарушителя. К его снегокату был прикреплен двигатель мощностью 3800 Вт. Такой вид транспорта полицейские посчитали опасным для ребенка — на отца мальчика составили административный протокол.
По статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством» мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей. Еще отца может ждать наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.