В Красноярском крае 7-летний мальчик катался на снегокате с двигателем и попался ГАИ

Как сообщили в полиции, инспекторы патрулировали улицы Дудинки и заметили нарушителя. К его снегокату был прикреплен двигатель мощностью 3800 Вт. Такой вид транспорта полицейские посчитали опасным для ребенка — на отца мальчика составили административный протокол.