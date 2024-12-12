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Posted 12 декабря, 07:53

Published 12 декабря, 07:53

Modified 12 декабря, 08:01

Updated 12 декабря, 08:01

В Красноярском крае вырастет плата за электричество

В Красноярском крае вырастет плата за электричество. На сколько?

12 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.

В Красноярском крае вырастет плата за электричество

В 2025 году в Красноярском крае цена на электроэнергию вырастет. Рассказываем на сколько.

Приказ о повышении тарифов опубликовало краевое министерство тарифной политики. С 1 июля 2025 года плата вырастет примерно на 15%.

Тарифы различаются для разных категорий потребителей — плата зависит от нескольких факторов: оборудованы ли квартиры стационарными электроплитами или электроотоплением, в городах или в сельской местности находится жилье и других.

Чтобы понять, как увеличится плата, для примера возьмем квартиру, где установлена стационарная электроплита и нет электроотопления. Сейчас цена одного киловатт-часа электроэнергии составляет 2,47 рубля при расходовании в пределах социальной нормы и 3,98 рубля за расход сверх нормы.

С 1 июля цены изменятся до 2,84 рубля и до 4,58 рубля соответственно.

Социальная норма в крае — это 110 кВтч на одного зарегистрированного жильца или по 75 кВтч на каждого зарегистрированного, когда их больше одного.

Так, семья из двух человек израсходовала за месяц 150 кВтч — за электричество сейчас они заплатят около 370,5 рубля. С 1 июля 2025 года при тех же расходах платеж составит 426 рублей.

Если расходы семьи превысят норму: например, они потратят 250 кВтч, то платеж сейчас составит 768,5 рубля. При таком же повышении с 1 июля 2025 года они заплатят 884 рубля.

  • В Красноярском крае услуги ЖКХ в целом вырастут на 15% с 1 июля 2025 года. Такое повышение утвердили в правительстве РФ.
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