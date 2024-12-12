В Красноярском крае вырастет плата за электричество. На сколько?

Posted 12 декабря, 07:53
Published 12 декабря, 07:53
Modified 12 декабря, 08:01
Updated 12 декабря, 08:01
Приказ о повышении тарифов опубликовало краевое министерство тарифной политики. С 1 июля 2025 года плата вырастет примерно на 15%.
Тарифы различаются для разных категорий потребителей — плата зависит от нескольких факторов: оборудованы ли квартиры стационарными электроплитами или электроотоплением, в городах или в сельской местности находится жилье и других.
Чтобы понять, как увеличится плата, для примера возьмем квартиру, где установлена стационарная электроплита и нет электроотопления. Сейчас цена одного киловатт-часа электроэнергии составляет 2,47 рубля при расходовании в пределах социальной нормы и 3,98 рубля за расход сверх нормы.
С 1 июля цены изменятся до 2,84 рубля и до 4,58 рубля соответственно.
Социальная норма в крае — это 110 кВтч на одного зарегистрированного жильца или по 75 кВтч на каждого зарегистрированного, когда их больше одного.
Так, семья из двух человек израсходовала за месяц 150 кВтч — за электричество сейчас они заплатят около 370,5 рубля. С 1 июля 2025 года при тех же расходах платеж составит 426 рублей.
Если расходы семьи превысят норму: например, они потратят 250 кВтч, то платеж сейчас составит 768,5 рубля. При таком же повышении с 1 июля 2025 года они заплатят 884 рубля.