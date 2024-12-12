В тысячу раз быстрее: Т2 подключила поселок Такучет к 4G

Posted 12 декабря, 07:40
Published 12 декабря, 07:40
Modified 12 декабря, 07:40
Updated 12 декабря, 07:40
Такучет расположен в 90 километрах от Богучан, живет в нем около 600 человек. Доехать до Такучета непросто, поэтому долгое время поселок оставался без высокоскоростного интернета, жители пользовались крайне медленной спутниковой связью. После проведения волоконно-оптической линии связи Т2 арендовала фиксированный канал и обеспечила жителей современным интернетом в стандарте 4G/LTE.
Как рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, улучшить качество связи в Такучете чрез существующие госпрограммы было нельзя — в федеральном проекте участвуют населенные пункты с численностью жителей до 500 человек, а в поселке проживают почти 600, а краевая субсидия не предусматривает строительство канала связи без установки базовой станции. Однако местный оператор связи «Ярком» согласился построить линию связи и предоставить аренду канала мобильному оператору Т2, который сейчас предоставляет сотовую связь и интернет.
«Т2 — единственный оператор, работающий в Такучете. Мы понимали, как жителям важен доступ к современным цифровым сервисам, поэтому заранее смонтировали базовую станцию и сразу после подведения оптико-волоконного кабеля запустили оборудование. При содействии регионального Министерства цифрового развития мы продолжим обеспечивать скоростным интернетом жителей населенных пунктов, где пока работает только спутниковая связь. Это особенно актуально для севера Красноярского края и других районов с низкой транспортной доступностью», — рассказал директор филиала Т2 в Красноярском крае Юрий Камалов.
Теперь жители Такучета могут смотреть видео в HD-качестве, пользоваться видеосвязью, телемедициной, образовательными и развлекательными сервисами. Кроме того, им доступна новая функция VoLTE, позволяющая совершать обычные голосовые звонки с использованием сети 4G.