В тысячу раз быстрее: Т2 подключила поселок Такучет к 4G

Как рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, улучшить качество связи в Такучете чрез существующие госпрограммы было нельзя — в федеральном проекте участвуют населенные пункты с численностью жителей до 500 человек, а в поселке проживают почти 600, а краевая субсидия не предусматривает строительство канала связи без установки базовой станции. Однако местный оператор связи «Ярком» согласился построить линию связи и предоставить аренду канала мобильному оператору Т2, который сейчас предоставляет сотовую связь и интернет.