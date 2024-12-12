Вице-губернатор края Пономаренко станет главой Новосибирской области? Что известно

Posted 12 декабря, 07:39
Published 12 декабря, 07:39
Modified 12 декабря, 07:58
Updated 12 декабря, 07:58
10 декабря в телеграм-канале «А вы точно сибирский политолог?» появился пост о том, что источники в Новосибирской области и Красноярском крае говорят о том, что на место действующего губернатора области Андрея Травникова придет и. о. Сергей Пономаренко.
Сегодня, 12 декабря, в телеграм-канале «Енисейский дозор» сообщили, что в сером доме обсуждается переход Пономаренко «на другую работу».
Сам губернатор Травников заявил журналистам, что слухи о его уходе возникают часто, и это очередной из них.
«Про вице-губернатора Красноярского края ничего не могу сказать, мы всем гостям рады. Что касается моего ухода, знаете, все 7 лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год».
В пресс-службе администрации губернатора сообщили «Проспекту Мира», что не комментируют слухи. Сам Пономаренко заявил, изданию Ngs24.ru, что это «вранье, слухи беспочвенные».