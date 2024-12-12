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Posted 12 декабря, 07:39

Published 12 декабря, 07:39

Modified 12 декабря, 07:58

Updated 12 декабря, 07:58

Вице-губернатор края Пономаренко станет главой Новосибирской области? Что известно

Вице-губернатор края Пономаренко станет главой Новосибирской области? Что известно

12 декабря 2024, 07:39
В телеграм-каналах появилась информация, что пост губернатора Новосибирской области может занять первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

10 декабря в телеграм-канале «А вы точно сибирский политолог?» появился пост о том, что источники в Новосибирской области и Красноярском крае говорят о том, что на место действующего губернатора области Андрея Травникова придет и. о. Сергей Пономаренко.

Сегодня, 12 декабря, в телеграм-канале «Енисейский дозор» сообщили, что в сером доме обсуждается переход Пономаренко «на другую работу».

Сам губернатор Травников заявил журналистам, что слухи о его уходе возникают часто, и это очередной из них.

«Про вице-губернатора Красноярского края ничего не могу сказать, мы всем гостям рады. Что касается моего ухода, знаете, все 7 лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год».

В пресс-службе администрации губернатора сообщили «Проспекту Мира», что не комментируют слухи. Сам Пономаренко заявил, изданию Ngs24.ru, что это «вранье, слухи беспочвенные».

#Владислав Савончик#Политика#Губернатор#Сергей Пономаренко
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