Атриумы и стеклянные классы: девелоперы показали красноярцам современные школы

Как отметила Чернец, подобные образовательные центры не только повышают качество социальной среды в городе, но и существенно сокращают затраты на общественную инфраструктуру. Так, появление в школах дополнительного функционала обходится в 13% от общего объема затрат на создание объекта. То есть для образовательного центра на тысячу учеников за 2,5 млрд рублей это будут дополнительные 330 миллионов рублей. Но при этом не придется тратить как минимум аналогичные суммы на отдельные ФОКи, общественные центры, лектории, бассейны и так далее — под которые нужна еще и территория. «Экономический эффект для города или для девелопера, который возводит такие многофункциональные объекты, очевиден», — заключила Юлия Чернец.