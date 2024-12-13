Атриумы и стеклянные классы: девелоперы показали красноярцам современные школы

Posted 13 декабря, 08:14
Published 13 декабря, 08:14
Modified 13 декабря, 08:16
Updated 13 декабря, 08:16
Многофункциональные здания без коридоров с учебными блоками в кампусах, амфитеатры вместо актовых залов, коворкинги и многое другое. При этом, несмотря на всю свою структурную инновационность, школы соответствуют строгим образовательным нормативам.
Как рассказала на презентации в Красноярске глава дирекции «Социальные объекты» ГК «А101» Юлия Чернец, в группе выработали подход к строительству школ, благодаря которому капитальные затраты на сооружение снижаются при одновременном повышении качества среды для детей. Они отказались от традиционной советской планировки с коридорами в пользу сетевого пространства вокруг многофункционального атриума.
Группа уже реализовала 13 школьных проектов в новых районах по всей России — их можно возводить в рамках обычного госконтракта, прошедшего госэкспертизу. Выходит даже экономнее. Стоимость в расчете на ребенка составляет 2,5 миллиона рублей (при обычных 3,5), а за счет сокращения нефункциональных коридоров строительный объем сокращается на 30%.
«Есть программы софинансирования, государственно-частное партнерство — по такому принципу сегодня возводятся десятки школ в России, недавно построили школу в Воронеже, огромную и шикарную. Этот механизм работает», — заявила Чернец.
Пример нетривиальной экономии — прозрачные стены в классах из закаленного стекла. Во-первых, это увеличивает объем естественного света и позволяет меньшими усилиями выполнить нормы по инсоляции, экономя на электричестве. Во-вторых, в таких классах становится чище — никаких разбросанных вещей и визуального шума. Да и на учебный процесс прозрачность влияет благотворно. Глава дирекции утверждает, что у детей повышается сосредоточенность и дисциплина, практически исключается буллинг и вандализм, внедряются принципы открытости и доверия.
Один из самых известных проектов строительной группы — образовательный центр «Диалектика» в Новой Москве, который в 2024 году вошел в тройку лучших в России на конкурсе от «Единого ресурса застройщиков».
В центр входят школа на 1100 учеников и детский сад на 220 воспитанников. Здесь также созданы открытые многофункциональные пространства вместо коридоров, а вместо актового зала, который в обычной школе используется несколько раз в год — атриум на 390 посадочных мест.
В отличие от актового зала, атриум используется учениками в любое время — как место встреч, работы над групповыми проектами, а также активного отдыха например, «танцевальных перемен» или «караоке-перемен».
«Психологи считают, что такие перемены дают хорошую эмоциональную разрядку и помогают быстрее „переключаться“ после сложных уроков или контрольных. Еще один подобный „зал-трансформер“ площадью 280 квадратных метров имеется в блоке начальной школы. Он используется и как актовый зал на 240 посадочных мест, и как спортзал, где сразу два класса могут одновременно, не мешая друг другу, заниматься каждый по своей программе», — рассказывает Юлия Чернец.
Атриум получился просторным и светлым благодаря новому инженерному решению — большепролетным металлическим конструкциям. Минстрой РФ признал такое решение типовым для использования при строительстве подобных школ по всей России. Для застройщиков это сократит финансовые и временные затраты на разработку проектной документации и прохождение экспертизы.
Впрочем, школы от строительной группы служат не только ученикам — они запроектированы так, что становятся общественными центрами новых районов. Поэтому после окончания уроков жители могут прийти на пришкольную территорию позаниматься спортом на турниках и беговых дорожках, сыграть в футбол. А в школьном здании проходят лекции, концерты, мастер-классы по гончарному делу, ĸулинарии и многое другое.
Как отметила Чернец, подобные образовательные центры не только повышают качество социальной среды в городе, но и существенно сокращают затраты на общественную инфраструктуру. Так, появление в школах дополнительного функционала обходится в 13% от общего объема затрат на создание объекта. То есть для образовательного центра на тысячу учеников за 2,5 млрд рублей это будут дополнительные 330 миллионов рублей. Но при этом не придется тратить как минимум аналогичные суммы на отдельные ФОКи, общественные центры, лектории, бассейны и так далее — под которые нужна еще и территория. «Экономический эффект для города или для девелопера, который возводит такие многофункциональные объекты, очевиден», — заключила Юлия Чернец.
Красноярские эксперты тоже оценили московский подход.
«Прекрасные объекты, которые конечно должны быть и в Красноярске. Хорошо бы, чтобы школы в новых районах у нас, во-первых, появлялись, во-вторых, были не только яркими и цветными снаружи, но и учитывали социальные изменения, современность и современные потребности, — говорит архитектор Борис Шаталов.