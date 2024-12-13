Богучанская ГЭС переходит на новый режим работы

Posted 13 декабря, 05:58
Published 13 декабря, 05:58
Modified 13 декабря, 06:00
Updated 13 декабря, 06:00
Режимы работы ГЭС могут быть изменены в зависимости от гидрологической ситуации на Ангаре и Енисее. В ноябре расходы воды через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в среднем составляли 3112 кубометров в секунду, а суммарная приточность достигала 3040 кубометров.
За этот период станция выработала 1 млрд 427,25 млн кВт·ч электроэнергии, соблюдая установленный диапазон. Уровень водохранилища менялся в пределах 10-12 см, со средней отметкой 207,79 м (от уровня Балтийского моря). Объем к концу месяца достиг 57,7 кубических километров. Несмотря на более высокие средние температуры воды и воздуха по сравнению с прошлым годом, к декабрю на водохранилище сформировались забереги до 50 м шириной, а в акватории появились плавающие льдины, заливы покрылись льдом.
Режимы наполнения, сработки водохранилищ и пропуска паводков определяет Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, включающей представителей МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», региональных органов власти и других организаций.