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Posted 13 декабря, 05:58

Published 13 декабря, 05:58

Modified 13 декабря, 06:00

Updated 13 декабря, 06:00

Богучанская ГЭС переходит на новый режим работы

Богучанская ГЭС переходит на новый режим работы

13 декабря 2024, 05:58
Фото: БоГЭС.
До 31 декабря 2024 года Богучанская ГЭС будет работать с расходами воды 3100-3400 кубометров в секунду, согласно указаниям Енисейского бассейнового водного управления. Сейчас на станции работают семь гидроагрегатов, один находится в резерве, а на третьем проводится плановый ремонт.

Режимы работы ГЭС могут быть изменены в зависимости от гидрологической ситуации на Ангаре и Енисее. В ноябре расходы воды через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в среднем составляли 3112 кубометров в секунду, а суммарная приточность достигала 3040 кубометров.

За этот период станция выработала 1 млрд 427,25 млн кВт·ч электроэнергии, соблюдая установленный диапазон. Уровень водохранилища менялся в пределах 10-12 см, со средней отметкой 207,79 м (от уровня Балтийского моря). Объем к концу месяца достиг 57,7 кубических километров. Несмотря на более высокие средние температуры воды и воздуха по сравнению с прошлым годом, к декабрю на водохранилище сформировались забереги до 50 м шириной, а в акватории появились плавающие льдины, заливы покрылись льдом.

Режимы наполнения, сработки водохранилищ и пропуска паводков определяет Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, включающей представителей МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», региональных органов власти и других организаций.

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