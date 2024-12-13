«Домклик»: Москва, Казань и Петербург — лидеры спроса посуточной аренды на Новый год

Специалисты составили на базе данных сервиса «Домклик24» топ-10 самых популярных для краткосрочной аренды жилья российских городов в период с 29 декабря по 8 января (по состоянию на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в рейтинг вошел Нижний Новгород, на долю которого пришлось 5,6% от всех краткосрочных бронирований по РФ. Доли курортного Кисловодска на Кавминводах и Тюмени составили 3,6% для каждого города, а на Сочи пришлось 2,7%. В Екатеринбурге было сделано 2,6% бронирований, в Краснодаре — 1,9% и в Ростове-на-Дону — 1,6%.