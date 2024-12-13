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Posted 13 декабря, 08:05

Published 13 декабря, 08:05

Modified 13 декабря, 08:05

Updated 13 декабря, 08:05

«Домклик»: Москва, Казань и Петербург — лидеры спроса посуточной аренды на Новый год

«Домклик»: Москва, Казань и Петербург — лидеры спроса посуточной аренды на Новый год

13 декабря 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.
Москва, Казань и Санкт-Петербург вошли в топ-3 городов России по количеству объектов жилой недвижимости, забронированных через сервис «Домклик24» на период зимних праздников в конце декабря — начале января.

Аналитики «Домклик» Сбербанка представили итоги исследования спроса клиентов на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники, пишет inkazan.ru.

Специалисты составили на базе данных сервиса «Домклик24» топ-10 самых популярных для краткосрочной аренды жилья российских городов в период с 29 декабря по 8 января (по состоянию на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в рейтинг вошел Нижний Новгород, на долю которого пришлось 5,6% от всех краткосрочных бронирований по РФ. Доли курортного Кисловодска на Кавминводах и Тюмени составили 3,6% для каждого города, а на Сочи пришлось 2,7%. В Екатеринбурге было сделано 2,6% бронирований, в Краснодаре — 1,9% и в Ростове-на-Дону — 1,6%.

Свыше 70% всех бронирований квартир на короткий срок в России во время новогодних праздников приходится на города из топ-10 рейтинга «Домклик». Самая большая доля — у Москвы: бронирование краткосрочного жилья в российской столице составляет 20%. Это объясняется продолжающимся ростом туристической привлекательности данного мегаполиса. При этом медианная арендная ставка в столице составила в этом году 6,8 тысячи рублей. На Казань приходится 16%, а на Петербург — 14%. Медианная ставка посуточной аренды составляет 5,8 тысячи рублей в обоих городах.

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, российский рынок краткосрочной аренды растет по мере повышения заинтересованности граждан во внутреннем туризме. Интерес к краткосрочной аренде жилья, по его мнению, объясняется выгодной по сравнению с отелями ценой, неограниченным выбором квартир и комфортным процессом бронирования в формате онлайн на специальной платформе. Согласно данным сервиса «Домклик24», средняя медианная ставка посуточной аренды жилья в дни зимних праздников в этом году составила около 4,9 тысячи рублей, а срок бронирования — четыре дня.

В результате опроса пользователей сервиса, проведенного «Домклик», выяснилось, что 70% из них положительно относятся к идее аренды квартиры на короткий срок.

Фото: «Домклик24».
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