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Posted 13 декабря, 03:34

Published 13 декабря, 03:34

Modified 13 декабря, 08:02

Updated 13 декабря, 08:02

Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Красноярском крае

Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Красноярском крае

13 декабря 2024, 03:34
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики рекрутингового сервиса hh.ru составили топ-20 наиболее дефицитных профессий в Красноярском крае в начале декабря.

Самая дефицитная профессии — врач. На одну вакансию на платформе онлайн-рекрутинга приходится 0,6 резюме. Еще не хватает дворников (0,9 резюме), токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (по одному резюме).

Далее следуют — повара, пекари и кондитеры (1,1), сварщики, специалисты по взысканию задолженности (по 1,2), фармацевты-провизоры, автослесари, автомеханики (1,3), а также слесари и сантехники (1,4).

Нормой, по заявлению экспертов, считается, когда на одну вакансию приходится 4-7 резюме.

В топ-20 также вошли электромонтажники (1,6), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, маляры, штукатуры (1,8), агенты по недвижимости (1,9), машинисты (2), швеи, портные, закройщики, монтажники (2,1), мерчендайзеры (2,2), прорабы, мастера СМР и инженеры ПНР (2,3), заведующие аптекой (2,4).

Фото: hh.ru

В рейтинге сентября в топе также оказались врачи, повара и другие.

  • Ранее красноярский омбудсмен заявил о росте дефицита кадров в медицинской сфере и предложил бороться с нехваткой врачей с помощью иностранцев.
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#Владислав Савончик#Работа#Красноярский край#Врачи#Дворники#Дефицит#Профессии#Повара
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