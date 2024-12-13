Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Красноярском крае

Posted 13 декабря, 03:34
Published 13 декабря, 03:34
Modified 13 декабря, 08:02
Updated 13 декабря, 08:02
Самая дефицитная профессии — врач. На одну вакансию на платформе онлайн-рекрутинга приходится 0,6 резюме. Еще не хватает дворников (0,9 резюме), токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (по одному резюме).
Далее следуют — повара, пекари и кондитеры (1,1), сварщики, специалисты по взысканию задолженности (по 1,2), фармацевты-провизоры, автослесари, автомеханики (1,3), а также слесари и сантехники (1,4).
Нормой, по заявлению экспертов, считается, когда на одну вакансию приходится 4-7 резюме.
В топ-20 также вошли электромонтажники (1,6), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, маляры, штукатуры (1,8), агенты по недвижимости (1,9), машинисты (2), швеи, портные, закройщики, монтажники (2,1), мерчендайзеры (2,2), прорабы, мастера СМР и инженеры ПНР (2,3), заведующие аптекой (2,4).
В рейтинге сентября в топе также оказались врачи, повара и другие.