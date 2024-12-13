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Posted 13 декабря, 08:32

Published 13 декабря, 08:32

Modified 13 декабря, 11:16

Updated 13 декабря, 11:16

Красноярцам рассказали, где можно покататься на горных лыжах и сноубродах

Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем о трассах в Красноярске и рядом

13 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, где можно покататься на горных лыжах и сноубродах

Красноярцы могут кататься на лыжах и сноубордах прямо в черте города. Хотя и в других районах края есть горы, на которых можно. Публикуем гид по популярным горнолыжным трассам.

Красноярск и рядом

Тут расскажем о трассах, где можно покататься даже не выезжая из города.

Фанпарк «Бобровый Лог»

Где: Красноярск, улица Сибирская, 92

Как добраться: можно доехать на автобусе № 37 или на авто. В выходные и праздничные дни в период с новогодних каникул по конец марта ездят бесплатные шаттлы от парковки «Платинум Арена» и ТРЦ «Планета».

Цены: абонемент на подъемы на 4 часа стоит 1200 рублей в будние, 1600 — в выходные. Другие тарифы тут.

Фото: vk.com/bobrovylog

Тут есть 15 горнолыжных трасс разного уровня сложности — 5 красных, 5 черных, 4 синих и одна зеленая трасса — учебный склон протяженностью 350 метров. Есть прокат снаряжения. Каждый сезон здесь строится сноупарк с несколькими линиями фигур для фристайла.

Горнолыжный комплекс «Дивный»

Где: Дивногорск, Машиностроителей, 19

Как добраться: на авто — по трассе «Красноярск-Дивногорск» — в Дивногорске нужно проехать до улицы Чкалова в районе дома 59: оттуда до трасс 200-250 метров. Еще в город можно доехать на электричке или маршрутном такси №106А с автовокзала.

Цены: пять подъемов стоит — 900 рублей, абонемент на день — 2400 рублей. Другие варианты тут.

Фото: 2gis.ru

В комплексе 4 трассы — зеленая, синяя, красная и черная. Максимальная длина: 1500 метров. Перепад высот 250 метров. Есть прокат снаряжения.

Многофункциональный комплекс «Сопка»

Где: Красноярск, улица Биатлонная, 25б

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Спорткомплекс Сопка» или на авто.

Цены: абонемент на день в будние стоит 650 рублей, в выходные — 750.

В многофункциональном комплексе «Сопка» пока не сообщали об открытии склонов в этом году. О старте должны сообщить в группе комплекса.

Фото: vk.com/sopka_krsk

Это объект, построенный к Универсиаде-2019 на базе горнолыжного склона на Николаевской Сопке горнолыжного склона. Там есть комплекс трасс для фристайла — акробатика, могул и парный могул, ски-кросс и сноуборда — сноуборд-кросс, слоупстайл, биг-эйр, две трассы хаф-пайпа и два тренировочных трамплина.

Для любителей открыта трасса длиной 460 м. Остальные трассы только для профессионалов. Проката в самом комплексе нет, но есть точки рядом.

Немного дальше Красноярска

Тут расскажем о трассах, которые расположены в других районах Красноярского края.

Горнолыжный комплекс «Ергаки»

Как добраться: на рейсовом автобусе из Красноярска в сторону Кызыла — остановка осуществляется по просьбе пассажиров в указанном месте, в дневное время. Маршрут проходит по федеральной трассе Р-257 «Енисей» либо на авто.

Цены: один подъем стоит 150 рублей, абонемент на день — 750 рублей.

Фото: ergaki.com

Горнолыжный курорт «Ергаки» находится на склоне Западных Саян. Есть две трассы — синяя и красная. Максимальная длина — 1400 метров. Перепад высот 350 метров.

Для проживания есть три гостиничных корпуса, семь отдельно стоящих домиков, три отдельно стоящих коттеджа, корпус «Берлога», таун-хаус «Тайга» и три гостиницы с центральным отоплением.

Горнолыжная база «Снежная»

Как добраться: эта база находится на территории природного парка «Ергаки» — на 611 км шоссе Р-257 «Енисей». По маршруту ходят автобусы.

Цены: один подъем стоит 150 рублей, абонемент на день — 1500 рублей.

Фото: vk.com/cnejnaia

Есть одна трасса, синяя. Максимальная длина — 1150 метров. Перепад высот 350 м. Есть прокат снаряжения. На территории есть гостевой дом с номерами для отдыха — 4-х и 6-ти местные.

Горнолыжная база «Оленья подкова»

Где: в Курагинском районе на окраине поселка Краснокаменск — 300 км от Красноярска.

Как добраться: на авто от Красноярска по Иркутскому тракту до Кускуна, далее по указателям на Курагино, Минусинск. Проезд через Камарчагу, Нарву, Щетинкино до Кошурниково. С Кошурниково прямо 18 км по указателю на Краснокаменск. ЕЩе можно добраться на пассажирском поезде №124 или №658 до станции Кошурниково, далее на автобусе до поселка Краснокаменск.

Цены: один подъем стоит 150 рублей, абонемент на день —1000 рублей.

Фото: vk.com/olenyapodkova

В комплексе две трассы — зеленая и синяя. Максимальная длина — 1200 метров. Перепад высот 200 метров. Есть прокат.

Для проживания в комплексе есть пять гостиничных корпусов. Номерной фонд различный: есть эконом-класс, есть номера класса люкс.

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