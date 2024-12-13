Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем о трассах в Красноярске и рядом

Как добраться: на авто от Красноярска по Иркутскому тракту до Кускуна, далее по указателям на Курагино, Минусинск. Проезд через Камарчагу, Нарву, Щетинкино до Кошурниково. С Кошурниково прямо 18 км по указателю на Краснокаменск. ЕЩе можно добраться на пассажирском поезде №124 или №658 до станции Кошурниково, далее на автобусе до поселка Краснокаменск.