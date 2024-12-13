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Posted 13 декабря, 10:12

Published 13 декабря, 10:12

Modified 13 декабря, 10:14

Updated 13 декабря, 10:14

Из Красноярска станут чаще летать самолеты в Санью

Из Красноярска станут чаще летать самолеты в Санью

13 декабря 2024, 10:12
Фото: t.me/mintrans24krsk.
Авиакомпания «Россия» увеличивает частоту рейсов из Красноярска в китайский город-курорт Санья.

С 22 января самолеты в Санью будут летать четыре раза в неделю — добавляются рейсы Красноярск–Санья по средам и Санья–Красноярск по четвергам.

Билеты уже можно купить. Перелет в одну сторону в январе стоит около 28 200 рублей, туда обратно — около 50 600 рублей

Фото: www.aeroflot.ru

Кроме «России», в Санью еще можно улететь с пересадкой рейсами компаний Utair и Sichuan Airlines — билеты стоят около 38 тысяч рублей в одну сторону, или рейсами S7 и AirChina — билет в одну сторон около 47 тысяч рублей.

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