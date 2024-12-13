Из Красноярска станут чаще летать самолеты в Санью

Posted 13 декабря, 10:12
Published 13 декабря, 10:12
Modified 13 декабря, 10:14
Updated 13 декабря, 10:14
С 22 января самолеты в Санью будут летать четыре раза в неделю — добавляются рейсы Красноярск–Санья по средам и Санья–Красноярск по четвергам.
Билеты уже можно купить. Перелет в одну сторону в январе стоит около 28 200 рублей, туда обратно — около 50 600 рублей
Кроме «России», в Санью еще можно улететь с пересадкой рейсами компаний Utair и Sichuan Airlines — билеты стоят около 38 тысяч рублей в одну сторону, или рейсами S7 и AirChina — билет в одну сторон около 47 тысяч рублей.