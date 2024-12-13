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Posted 13 декабря, 11:37

Published 13 декабря, 11:37

Modified 13 декабря, 11:39

Updated 13 декабря, 11:39

Как покататься на плюшке и ничего себе не сломать? Правила от врачей

Как покататься на плюшке и ничего себе не сломать? Правила от врачей

13 декабря 2024, 11:37
Фото: 1MI.
Красноярские врачи рассказали жителям, как безопасно кататься на плюшке.

Как пишут врачи БСМП, катание на тюбингах гораздо опаснее, чем на санках или снегокатах. Во-перых, плюшки могут развить скорость до 100 км/ч — и на скорости они полностью неуправляемы, могут закрутиться вокруг своей оси. Кроме того, плюшки не имеют тормозов.

Чтобы катание на плюшке не завершилось посещение травмпункта, следует соблюдать эти правила:

  • кататься только на специально оборудованном склоне с уклоном не более 20%;
  • склон для катания должен быть с бортиками и без резких перепадов рельефа;
  • на плюшке можно кататься строго по одному;
  • лучше всего кататься в защитном шлеме и держаться за ручки.

Нельзя спускаться на плюшке, если есть препятствия — деревья, припаркованные машины и другие. Не стоит связывать плюшки между собой, привязывать их к машине или снегоходу.

  • В начале декабря две девушки разбились, катаясь на привязанной к машине плюшке: плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающую мимо машину.
  • В январе 2024 года в Красноярске во время катания на плюшке погиб 14-летний подросток. Он съехал со склона и упал с 15-метрового обрыва.
  • В тот же день в селе Еловое 13-летняя девочка каталась на необорудованной горке на тюбинге. На большой скорости тюбинг подбросило — девочка выпала из него и получила травмы. Она попала в реанимацию. Ей удалили один из внутренних органов, с еще одним были проблемы.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Развлечения#Красноярск#Безопасность#Зима#Плюшки#Врач
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