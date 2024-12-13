Как покататься на плюшке и ничего себе не сломать? Правила от врачей

В тот же день в селе Еловое 13-летняя девочка каталась на необорудованной горке на тюбинге. На большой скорости тюбинг подбросило — девочка выпала из него и

. Она попала в реанимацию. Ей

один из внутренних органов, с еще одним были проблемы.