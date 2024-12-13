Как покататься на плюшке и ничего себе не сломать? Правила от врачей

Posted 13 декабря, 11:37
Published 13 декабря, 11:37
Modified 13 декабря, 11:39
Updated 13 декабря, 11:39
Как пишут врачи БСМП, катание на тюбингах гораздо опаснее, чем на санках или снегокатах. Во-перых, плюшки могут развить скорость до 100 км/ч — и на скорости они полностью неуправляемы, могут закрутиться вокруг своей оси. Кроме того, плюшки не имеют тормозов.
Чтобы катание на плюшке не завершилось посещение травмпункта, следует соблюдать эти правила:
Нельзя спускаться на плюшке, если есть препятствия — деревья, припаркованные машины и другие. Не стоит связывать плюшки между собой, привязывать их к машине или снегоходу.