Мы протестировали VoLTE от T2 в Красноярске, и вот что получилось

LTE, он же 4G LTE это стандарт мобильного интернета, обеспечивающего загрузку-выгрузку в районе 100 мегабит в секунду и больше. Но что я вам рассказываю, вы все это и так прекрасно знаете, ведь пользуетесь мобильным интернетом каждый день. В обычных условиях совершать звонки «по интернету» нельзя, только созваниваться в мессенджерах. Так вот, VoLTE позволяет именно звонить в 4G .