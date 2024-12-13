Мы протестировали VoLTE от T2 в Красноярске, и вот что получилось

Posted 13 декабря, 02:30
Published 13 декабря, 02:30
Modified 13 декабря, 02:30
Updated 13 декабря, 02:30
Меня зовут Сергей Ошаров и в редакции «ПМ» я отвечаю не только за контент, но и за техническое обеспечение. Так что и разбираться в новой фиче буду именно я.
Значок VoLTE в статус-баре я заметил недели две назад, но значения этому не придал. Телефон как раз на днях поставил апдейт операционной системы, так что я думал, что просто включилась какая-то новая функция, доступная в Китае, но еще не дошедшая до нас.
Как выяснилось, в этом году технологию VoLTE запустили по своим сетям сразу несколько операторов, включая T2, услугами которого я пользуюсь уже лет 20. Ответ на вопрос, что за магия случилась со звуком, лежит в самом определении технологии — Voice over LTE, то есть «голос через LTE».
LTE, он же 4G LTE это стандарт мобильного интернета, обеспечивающего загрузку-выгрузку в районе 100 мегабит в секунду и больше. Но что я вам рассказываю, вы все это и так прекрасно знаете, ведь пользуетесь мобильным интернетом каждый день. В обычных условиях совершать звонки «по интернету» нельзя, только созваниваться в мессенджерах. Так вот, VoLTE позволяет именно звонить в 4G .
Откуда же в VoLTE такой чистый звук? Дело в том, что технология использует современные кодеки, обеспечивающие высокое качество передачи речи. Если вдаваться в технические подробности, то VoLTE поддерживает аудиокодек Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB). В отличие от стандартного для телефонии диапазона частот 300–3400 Гц, он передает звук в диапазоне 50-7000 Гц.
Верхняя граница в этом случае не сильно заметна, ведь мало кто из собеседников общается на частотах близких к ультразвуку. Но вот с владельцами глубокого баса или приятного баритона общаться будет проще, ведь фундаментальная частота мужских (и частично женских) голосов на самом деле находится ниже стандартного для телефонии диапазона. Проще говоря, благодаря современным кодекам собеседника слышно прекрасно и низкие голоса не превращаются в неразборчивый шум.
Второй по значимости приятный момент VoLTE в том, что во время разговора можно спокойно пользоваться интернетом, что сложно при звонках по стандарту 3G. Кажется мелочью, но на деле производит впечатление.
Бывало у вас такое, что разговариваете с кем-либо и вдруг позарез нужно уточнить что-то в интернете? Посмотреть карту, найти что-то в браузере, да просто уточнить адрес, который кто-то кидал в чат. В случае с 3G придется либо сбрасывать звонок, либо ждать, пока что-то прогрузится. А с VoLTE вы можете спокойно пользоваться интернетом на максимально доступной скорости.
Я с такими ситуациями сталкиваюсь нечасто, обычно во время звонка у меня под рукой всегда есть ПК. Но людям, которые пользуются только телефоном, функция точно понравится.
Напоследок два наблюдения, которые не кажутся прямо сильно полезными, но все равно приятные. Во-первых, при звонках со включенным VoLTE чуть медленнее садится батарея телефона.
Дело в том, что телефону не приходится теперь переключаться с 4G на 3G, чтобы отправить вызов. А еще не нужно переключаться обратно после того, как разговор закончился. Сеть и так «поймана», искать её не нужно. Огромной разницы вы не заметите, но во время долгого разговора пару процентов сэкономите.
Следующая мелочь тоже касается переключения между базовыми станциями. Если вы вдруг окажетесь за пределами покрытия 4G, то разговор не прервется — телефон подключится к вышке 3G или 2G, звук станет хуже, но сможете разговаривать дальше.
В целом, новую технологию фактически невозможно раскритиковать. Минусов она в себе не несет, а плюсов достаточно. У кого-то VoLTE уже включился автоматически, а если у вас значка не появилось, то проверьте настройки.
VoLTE поддерживают почти все смартфоны младше 2017 года. Если брали телефон недавно и его ввозили каким-нибудь параллельным импортом, то, возможно, придется перепрошить смартфон. Не факт, что при этом заработают кодеки и появится кристальная четкость речи, но звонить в 4G станет можно.