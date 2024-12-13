Почти 85 рублей за литр: в Красноярске снова подорожал бензин

Posted 13 декабря, 06:00
Published 13 декабря, 06:00
Modified 13 декабря, 08:00
Updated 13 декабря, 08:00
13 декабря «Проспект Мира» решил посмотреть, как в городе изменились цены на бензин по сравнению с началом ноября.
К примеру, на нескольких заправочных станциях «Газпромнефти» разные цены. Самое дорогое топливо на АЗС на Шахтеров и Котельникова. На этих заправках цена на АИ-92 и АИ-95 не изменилась — 56,90 рубля и 64,95 рубля соответственно. При этом литр дизельного топлива с ноября подорожал на 10 рублей и сейчас стоит 81,90 рубля.
На других заправках «Газпромнефти» АИ-92 с начала ноября подорожал на 88 копеек — до 53 рублей 26 копеек. Стоимость АИ-95 выросла на 94 копейки и на данный момент составляет 57 рублей 32 копейки. Подорожало и дизельное топливо — вместо 70,40 рубля придется отдать 71,60 рубля за литр.
На АЗС «Роснефти» литр АИ-92 в начале ноября стоил 52 рубля 10 копеек, сейчас — 53 рубля. Цена на АИ-95 выросла практически на рубль — с 55 рублей 25 копеек до 56 рублей 20 копеек. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек и сейчас стоит 69,94 рубля. Стоимость АИ-100 никак не изменилась — 82,85 рубля за литр.
На заправках «25 часов» литр АИ-92 подешевел на 40 копеек — до 53,8 рубля, АИ-95 упал в цене на 1 рубль и сейчас стоит 59,9 рубля. Стоимость АИ-98 не изменилась — 84,9 рубля.
На заправочных станциях «КНП» цена литра АИ-92 не изменилась с начала ноября. Сейчас он стоит 53,9 рубля. Стоимость АИ-95 снизилась на 50 копеек — до 59,4 рубля. Цена АИ-98 не меняется с октября — 84,8 рубля за литр.