Почти 85 рублей за литр: в Красноярске снова подорожал бензин

К примеру, на нескольких заправочных станциях «Газпромнефти» разные цены. Самое дорогое топливо на АЗС на Шахтеров и Котельникова. На этих заправках цена на АИ-92 и АИ-95 не изменилась — 56,90 рубля и 64,95 рубля соответственно. При этом литр дизельного топлива с ноября подорожал на 10 рублей и сейчас стоит 81,90 рубля.