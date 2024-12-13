Самолет из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного бокового ветра

Posted 13 декабря, 01:35
Published 13 декабря, 01:35
Modified 13 декабря, 05:25
Updated 13 декабря, 05:25
Как рассказали в аэропорту Красноярска, самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи, должен был приземлиться сегодня утром.
Однако из-за сильного ветра воздушное судно вынуждено было уйти на запасной аэродром в Абакане.
Сообщается, что на борту «Боинга» находятся 188 пассажиров. Вылет из столицы Хакасии планируется в 09:00.
Обновлено: в аэропорту Красноярска «ПМ» сообщили, что по состоянию на 09:20, самолет еще не вылетел из Абакана.
Судя по онлайн-карте, воздушное судно уже вылетело из Абакана и скоро приземлится в Красноярске.