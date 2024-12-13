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Posted 13 декабря, 01:35

Published 13 декабря, 01:35

Modified 13 декабря, 05:25

Updated 13 декабря, 05:25

Самолет из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного бокового ветра

Самолет из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного бокового ветра

13 декабря 2024, 01:35
Фото: 1MI.
Сегодня утром, 13 декабря, самолет не смог сесть в аэропорту Красноярска. Все из-за сильного бокового ветра.

Как рассказали в аэропорту Красноярска, самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи, должен был приземлиться сегодня утром.

Однако из-за сильного ветра воздушное судно вынуждено было уйти на запасной аэродром в Абакане.

Сообщается, что на борту «Боинга» находятся 188 пассажиров. Вылет из столицы Хакасии планируется в 09:00.

Обновлено: в аэропорту Красноярска «ПМ» сообщили, что по состоянию на 09:20, самолет еще не вылетел из Абакана.

Фото: flightaware.com

Судя по онлайн-карте, воздушное судно уже вылетело из Абакана и скоро приземлится в Красноярске.

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