Роскомнадзор заблокировал Viber в России. Что случилось?

Posted 13 декабря, 18:24
Published 13 декабря, 18:24
Modified 13 декабря, 18:24
Updated 13 декабря, 18:24
Несколько красноярцев рассказали «Проспекту Мира», что проблемы в работе приложения начались в пятницу вечером.
«В районе 22 часов я пыталась зайти в Viber, но при попытке войти в приложение возникает бесконечная загрузка. В Viber много важных для меня чатов, в том числе рабочих. Что делать?»
С бесконечной загрузкой приложения столкнулись и другие красноярцы, с которыми удалось пообещаться «ПМ».
Выяснилось, что сбой в работе Viber произошел из-за того, что Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру. В ведомстве пояснили, что доступ к приложению заблокировали из-за размещения противоправной информации, а также «нарушения российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков».