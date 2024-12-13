Роскомнадзор заблокировал Viber в России. Что случилось?

Выяснилось, что сбой в работе Viber произошел из-за того, что Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру. В ведомстве пояснили, что доступ к приложению заблокировали из-за размещения противоправной информации, а также «нарушения российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков».