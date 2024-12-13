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Posted 13 декабря, 18:24

Published 13 декабря, 18:24

Modified 13 декабря, 18:24

Updated 13 декабря, 18:24

Роскомнадзор заблокировал Viber в России

Роскомнадзор заблокировал Viber в России. Что случилось?

13 декабря 2024, 18:24
Фото: prmira.ru.

Роскомнадзор заблокировал Viber в России

13 декабря жители Красноярского края и остальные россияне начали жаловаться на сбой в работе Viber.

Несколько красноярцев рассказали «Проспекту Мира», что проблемы в работе приложения начались в пятницу вечером.

«В районе 22 часов я пыталась зайти в Viber, но при попытке войти в приложение возникает бесконечная загрузка. В Viber много важных для меня чатов, в том числе рабочих. Что делать?»

С бесконечной загрузкой приложения столкнулись и другие красноярцы, с которыми удалось пообещаться «ПМ».

Выяснилось, что сбой в работе Viber произошел из-за того, что Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру. В ведомстве пояснили, что доступ к приложению заблокировали из-за размещения противоправной информации, а также «нарушения российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков».

  • Отметим, что это уже второй заблокированный мессенджер в России за последние месяцы. В октябре этого года Роскомнадзор ограничил доступ к Discord.
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