С начала года на трассах края погибли 270 человек. Треть — из-за выезда на встречку

Posted 13 декабря, 04:26
Published 13 декабря, 04:26
Modified 13 декабря, 04:26
Updated 13 декабря, 04:26
Как рассказали в Госавтоинспекции, в крае из-за нарушения правил обгона и выезда на встречку произошло 153 смертельных ДТП, в результате которых погибли 77 человек, еще 287 получили травмы.
«Проспекту Мира» в ведомстве сообщили, что с начала этого года в Красноярском крае на трассах произошло 2 900 ДТП с погибшими и пострадавшими. В результате аварий погибли 270 человек, еще 3 400 получили травмы.
«В Красноярском крае на загородных трассах выросло количество ДТП со смертельным исходом. Это связано с увеличением грузового транспорта на дорогах, в том числе в восточном направлении».
В ГАИ просят автомобилистов совершать обгон только в разрешенных и безопасных местах. При выполнении маневра необходимо держать руль обеими руками, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
В ведомстве напоминают, что за выезд на встречку с нарушениями требований законодательства водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода.