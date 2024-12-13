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Posted 13 декабря, 04:26

Published 13 декабря, 04:26

Modified 13 декабря, 04:26

Updated 13 декабря, 04:26

В Красноярском крае выросло число смертельных ДТП из-за выезда на встречку

С начала года на трассах края погибли 270 человек. Треть — из-за выезда на встречку

13 декабря 2024, 04:26
Фото: t.me/mvd_24.

В Красноярском крае выросло число смертельных ДТП из-за выезда на встречку

На трассах Красноярского края выросло число смертельных аварий. Треть из них — из-за выезда на встречку.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в крае из-за нарушения правил обгона и выезда на встречку произошло 153 смертельных ДТП, в результате которых погибли 77 человек, еще 287 получили травмы.

«Проспекту Мира» в ведомстве сообщили, что с начала этого года в Красноярском крае на трассах произошло 2 900 ДТП с погибшими и пострадавшими. В результате аварий погибли 270 человек, еще 3 400 получили травмы.

«В Красноярском крае на загородных трассах выросло количество ДТП со смертельным исходом. Это связано с увеличением грузового транспорта на дорогах, в том числе в восточном направлении».

В ГАИ просят автомобилистов совершать обгон только в разрешенных и безопасных местах. При выполнении маневра необходимо держать руль обеими руками, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

В ведомстве напоминают, что за выезд на встречку с нарушениями требований законодательства водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода.

  • В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушения ПДД. Тут мы подробно рассказали, на сколько увеличится сумма штрафов.
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