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Posted 13 декабря, 03:20

Published 13 декабря, 03:20

Modified 13 декабря, 05:24

Updated 13 декабря, 05:24

СК завел дело на красноярца, избившего пенсионерку из-за парковки

СК завел дело на красноярца, избившего пенсионерку из-за парковки

13 декабря 2024, 03:20
Фото: t.me/krksledkom.
Следователи завели уголовное дело о хулиганстве против 38-летнего красноярца, который избил пенсионерку возле подъезда.

Все произошло 8 декабря во дворе дома на Львовской. По версии следователей, 67-летняя женщина припарковала свою машину возле подъезда, чтобы перенести вещи.

В этот момент мимо проходил 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец начал высказывать пенсионерке претензии и потребовал переставить машину.

Во время словесного конфликта красноярец несколько раз ударил женщину по голове. В больнице пенсионерке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Видео: t.me/krksledkom.

В отношении 38-летнего жителя Красноярска завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (пункт «а» часть 1 статья 213 УК РФ). В СК отметили, что мужчину допросили. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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