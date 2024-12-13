СК завел дело на красноярца, избившего пенсионерку из-за парковки

Posted 13 декабря, 03:20
Published 13 декабря, 03:20
Modified 13 декабря, 05:24
Updated 13 декабря, 05:24
Все произошло 8 декабря во дворе дома на Львовской. По версии следователей, 67-летняя женщина припарковала свою машину возле подъезда, чтобы перенести вещи.
В этот момент мимо проходил 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец начал высказывать пенсионерке претензии и потребовал переставить машину.
Во время словесного конфликта красноярец несколько раз ударил женщину по голове. В больнице пенсионерке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
В отношении 38-летнего жителя Красноярска завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (пункт «а» часть 1 статья 213 УК РФ). В СК отметили, что мужчину допросили. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.