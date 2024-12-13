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Posted 13 декабря, 06:46

Published 13 декабря, 06:46

Modified 13 декабря, 08:06

Updated 13 декабря, 08:06

В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2021 и 2024 годов

В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2021 и 2024 годов

13 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI.
Красноярский блогер Евгений Никитин показал, как изменились цены на еду в приложении магазина «Лента» за последние три года.

В своем телеграм-канале «Около еды» Никитин рассказал, что изучил историю своих заказов в ноябре 2021 года и сравнил с ценами на те же товары сейчас. Он отметил, что на некоторые продукты могла действовать скидка, но сейчас проверить это не удастся.

  • Яйцо «ДарКур», 30 штук: с 256 до 430 рублей;
  • Яйцо «Яркое утро», 10 штук: c 79 до 190 рублей;
  • Оливки Bonduelle: с 79 до 274 рублей;
  • Сыр «Ламбер», 230 граммов: с 199 до 444 рублей;
  • Сок «Добрый», литр: с 64 до 138 рублей;
  • Бекон «Дымов»: с 139 до 302 рублей;
  • Сметана «Простоквашино»: с 78 до 130 рублей;
  • Масло «Тысяча озер»: с 121 до 356 рублей.

Цены на сгущенку за три года выросли меньше по подсчетам блогера:

  • Сгущенка «Рогачев»: с 138 до 160 рублей;
  • Варенка «Рогачев»: с 149 до 162 рублей.

Ранее об изменениях цен с 2015 года в красноярских магазинах рассказывал автор телеграм-канала «Завали едальник» Василий Прокушев.

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#Владислав Савончик#Продукты#Инфляция
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