В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2021 и 2024 годов

В своем телеграм-канале «Около еды» Никитин рассказал, что изучил историю своих заказов в ноябре 2021 года и сравнил с ценами на те же товары сейчас. Он отметил, что на некоторые продукты могла действовать скидка, но сейчас проверить это не удастся.