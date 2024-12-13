В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2021 и 2024 годов

Posted 13 декабря, 06:46
Published 13 декабря, 06:46
Modified 13 декабря, 08:06
Updated 13 декабря, 08:06
В своем телеграм-канале «Около еды» Никитин рассказал, что изучил историю своих заказов в ноябре 2021 года и сравнил с ценами на те же товары сейчас. Он отметил, что на некоторые продукты могла действовать скидка, но сейчас проверить это не удастся.
Цены на сгущенку за три года выросли меньше по подсчетам блогера:
Ранее об изменениях цен с 2015 года в красноярских магазинах рассказывал автор телеграм-канала «Завали едальник» Василий Прокушев.