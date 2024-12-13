В Красноярске могут построить новый футбольный стадион для игр в РПЛ. Что известно

Posted 13 декабря, 07:11
Published 13 декабря, 07:11
Modified 13 декабря, 08:42
Updated 13 декабря, 08:42
В эфире телеканала «Матч Премьер» глава ФНЛ заявил, что у губернатора Красноярского края Михаила Котюкова есть планы по строительству нового крытого стадиона для футбольного «Енисея».
По словам Измайлова, вместимость арены позволит выступать клубу в РПЛ [Российская Премьер Лига — сильнейший футбольный дивизион в стране]. Он добавил, что уже выбран земельный участок для стадиона и сейчас идет обсуждение проекта.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в министерство спорта края. Там нам сообщили, что не знают ни о каких планах по строительству стадиона.
«На ближайшие три года в бюджете края не заложено денежных средств на строительство арены. Может планы и есть, но мы о них не знаем».
Корреспонденту «ПМ» в пресс-службе ФК «Енисей» заявили, что сейчас руководство клуба действительно обсуждает возможность строительства нового стадиона. Однако на данный момент никаких подробностей проекта пока неизвестно.
Мы также обратились в правительство края. Там нам заявили, что у них нет информации о планах по возведению объекта.