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Posted 13 декабря, 07:11

Published 13 декабря, 07:11

Modified 13 декабря, 08:42

Updated 13 декабря, 08:42

В Красноярске могут построить новый футбольный стадион для игр в РПЛ

В Красноярске могут построить новый футбольный стадион для игр в РПЛ. Что известно

13 декабря 2024, 07:11
Фото: prmira.ru.

В Красноярске могут построить новый футбольный стадион для игр в РПЛ

В Красноярске могут построить новый футбольный стадион. Об этом заявил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.

В эфире телеканала «Матч Премьер» глава ФНЛ заявил, что у губернатора Красноярского края Михаила Котюкова есть планы по строительству нового крытого стадиона для футбольного «Енисея».

По словам Измайлова, вместимость арены позволит выступать клубу в РПЛ [Российская Премьер Лига — сильнейший футбольный дивизион в стране]. Он добавил, что уже выбран земельный участок для стадиона и сейчас идет обсуждение проекта.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в министерство спорта края. Там нам сообщили, что не знают ни о каких планах по строительству стадиона.

«На ближайшие три года в бюджете края не заложено денежных средств на строительство арены. Может планы и есть, но мы о них не знаем».

Корреспонденту «ПМ» в пресс-службе ФК «Енисей» заявили, что сейчас руководство клуба действительно обсуждает возможность строительства нового стадиона. Однако на данный момент никаких подробностей проекта пока неизвестно.

Мы также обратились в правительство края. Там нам заявили, что у них нет информации о планах по возведению объекта.

  • Ранее мы выяснили, как обстоят дела с финансированием профессионального футбола в Красноярском крае.
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