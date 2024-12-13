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Posted 13 декабря, 12:09

Published 13 декабря, 12:09

Modified 13 декабря, 12:11

Updated 13 декабря, 12:11

В Красноярске немного снизилась стоимость аренды квартир

В Красноярске немного снизилась стоимость аренды квартир

13 декабря 2024, 12:09
Фото: prmira.ru.
В Красноярске аренда квартиры становится дешевле.

По данным аналитиков «Авито-Недвижимости», съем жилья в Красноярске по итогам ноября 2024 года подешевел на 6% по сравнению с октябрем. В среднем аренда обойдется в 33 тысячи рублей в месяц.

В целом в ноябре предложений об аренде стало на 14% больше, а потенциальных арендаторов стало больше всего на 2%.

Аналитики отметили, что рост числа квартир под сдачу является следствием ситуации на рынке купли-продажи квартир. Продавцы из-за низкого спроса сняли свои объявления о продаже и решили пока сдавать жильё.

  • По данным другого сервиса, «Яндекс Аренды», с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года стоимость аренды выросла на 29,2% — в ноябре 2024 года средняя стоимость аренды достигла 26 тысяч рублей в месяц.
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