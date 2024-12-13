В Красноярске немного снизилась стоимость аренды квартир

Posted 13 декабря, 12:09
Published 13 декабря, 12:09
Modified 13 декабря, 12:11
Updated 13 декабря, 12:11
По данным аналитиков «Авито-Недвижимости», съем жилья в Красноярске по итогам ноября 2024 года подешевел на 6% по сравнению с октябрем. В среднем аренда обойдется в 33 тысячи рублей в месяц.
В целом в ноябре предложений об аренде стало на 14% больше, а потенциальных арендаторов стало больше всего на 2%.
Аналитики отметили, что рост числа квартир под сдачу является следствием ситуации на рынке купли-продажи квартир. Продавцы из-за низкого спроса сняли свои объявления о продаже и решили пока сдавать жильё.