prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 09:12

Published 13 декабря, 09:12

Modified 13 декабря, 09:12

Updated 13 декабря, 09:12

В Красноярске за 47 миллионов продают эксклюзивную квартиру с дизайнерским ремонтом

В Красноярске за 47 миллионов продают эксклюзивную квартиру с дизайнерским ремонтом

13 декабря 2024, 09:12
Фото: elitekrsk.ru.
В Красноярске в Удачном за 47 миллионов рублей продают 5-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом. Объявление появилось на сайте «Элитный Красноярск».

Площадь квартиры — 150 квадратных метров. Она находится в многоквартирном доме на Живописной.

Как пишет автор объявления, известный дизайнер использовал свой богатый опыт и современные подходы для организации пространства, быта и интерьера.

«Все комнаты с индивидуальным цветовым решением и назначением, которое можно адаптировать под разные задачи новых владельцев».
Фото: elitekrsk.ru

В квартире есть 4 спальни, просторная гостиная, гардеробная, столовая, кухня, два санузла с душевой и ванной.

Отмечается, что с балкона открывается вид на горы «без намека на соседские дома».

Читайте также:
Туалет с люстрой и позолоченная лестница: как выглядит квартира-дворец в КрасноярскеВ Красноярске за 86 миллионов продают самую большую квартиру в УдачномВ Красноярске за 55 миллионов продают квартиру с итальянской мебелью и террасами
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Жильё#Квартира#Удачный#Продажа#Живописная#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика