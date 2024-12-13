В Красноярске за 47 миллионов продают эксклюзивную квартиру с дизайнерским ремонтом

Posted 13 декабря, 09:12
Published 13 декабря, 09:12
Modified 13 декабря, 09:12
Updated 13 декабря, 09:12
Площадь квартиры — 150 квадратных метров. Она находится в многоквартирном доме на Живописной.
Как пишет автор объявления, известный дизайнер использовал свой богатый опыт и современные подходы для организации пространства, быта и интерьера.
«Все комнаты с индивидуальным цветовым решением и назначением, которое можно адаптировать под разные задачи новых владельцев».
В квартире есть 4 спальни, просторная гостиная, гардеробная, столовая, кухня, два санузла с душевой и ванной.
Отмечается, что с балкона открывается вид на горы «без намека на соседские дома».