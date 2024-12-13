В Красноярске за 47 миллионов продают эксклюзивную квартиру с дизайнерским ремонтом

Как пишет автор объявления, известный дизайнер использовал свой богатый опыт и современные подходы для организации пространства, быта и интерьера.

Площадь квартиры — 150 квадратных метров. Она находится в многоквартирном доме на Живописной.

Отмечается, что с балкона открывается вид на горы «без намека на соседские дома».

В квартире есть 4 спальни, просторная гостиная, гардеробная, столовая, кухня, два санузла с душевой и ванной.

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