prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 10:19

Published 13 декабря, 10:19

Modified 13 декабря, 10:47

Updated 13 декабря, 10:47

В регионах людям запрещают пускать фейерверки на Новый год. А что в Красноярске?

В регионах людям запрещают пускать фейерверки на Новый год. А что в Красноярске?

13 декабря 2024, 10:19
Фото: Мэрия Красноярска.
В нескольких субъектах России власти вводят запрет на запуск и ограничения на продажу салютов, хлопушек и петард.

Как пишет издание Properm.ru, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ «О реализации отдельных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, охрану жизни и здоровья» 5 декабря. Согласно документу, на рынках, ярмарках и в киосках региона нельзя продавать пиротехнику.

До этого запрет на продажу пиротехники ввел губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он заявил, что «время непростое, много вызовов и угроз. Обеспечение безопасности — важнейшая задача», «Да и не время сейчас для безудержного веселья».

Шапша также, ссылаясь на спецслужбы, заявлял, что в новогодние праздники под видом пиротехники в Россию попытаются ввезти взрывчатые устройства. Впоследствии он удалил фрагмент этого текста, пишет РБК.

Запреты на запуск и продажу фейерверков действуют в Белгородской, Курской областях и еще нескольких регионах. За нарушение грозит штраф либо административный арест.

Ограничения вводят в городских округах Подмосковья: в Одинцово людям запретили запускать фейерверки, при этом ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Салют не планируют устраивать и в самой Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства Красноярского края с вопросом, введут ли у нас подобные ограничения. Нам ответили, что «в данный момент вопрос введения на региональном уровне ограничений на продажу пиротехники не рассматривается».

Но общегородской новогодний фейерверк в Красноярске не будут проводить третий год подряд.

Фейерверки и салюты в последние годы не запускают и на других праздники в Красноярске: например, на День города, 1 и 9 Мая. Отмену в День города этим летом объяснили тем, что Красноярск праздновал не юбилейную дату (396 лет), а сам фейерверк «дорогостоящая вещь».

#Владислав Савончик#Красноярск#Праздники#Фейерверк#Запреты#Нарушения#Законы#Регионы#Пиротехника#Салют
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика