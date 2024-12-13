В регионах людям запрещают пускать фейерверки на Новый год. А что в Красноярске?

Фейерверки и салюты в последние годы не запускают и на других праздники в Красноярске: например, на День города, 1 и 9 Мая. Отмену в День города этим летом объяснили тем, что Красноярск праздновал не юбилейную дату (396 лет), а сам фейерверк «дорогостоящая вещь».