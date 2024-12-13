В регионах людям запрещают пускать фейерверки на Новый год. А что в Красноярске?

Posted 13 декабря, 10:19
Published 13 декабря, 10:19
Modified 13 декабря, 10:47
Updated 13 декабря, 10:47
Как пишет издание Properm.ru, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ «О реализации отдельных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, охрану жизни и здоровья» 5 декабря. Согласно документу, на рынках, ярмарках и в киосках региона нельзя продавать пиротехнику.
До этого запрет на продажу пиротехники ввел губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он заявил, что «время непростое, много вызовов и угроз. Обеспечение безопасности — важнейшая задача», «Да и не время сейчас для безудержного веселья».
Шапша также, ссылаясь на спецслужбы, заявлял, что в новогодние праздники под видом пиротехники в Россию попытаются ввезти взрывчатые устройства. Впоследствии он удалил фрагмент этого текста, пишет РБК.
Запреты на запуск и продажу фейерверков действуют в Белгородской, Курской областях и еще нескольких регионах. За нарушение грозит штраф либо административный арест.
«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства Красноярского края с вопросом, введут ли у нас подобные ограничения. Нам ответили, что «в данный момент вопрос введения на региональном уровне ограничений на продажу пиротехники не рассматривается».
Но общегородской новогодний фейерверк в Красноярске не будут проводить третий год подряд.
Фейерверки и салюты в последние годы не запускают и на других праздники в Красноярске: например, на День города, 1 и 9 Мая. Отмену в День города этим летом объяснили тем, что Красноярск праздновал не юбилейную дату (396 лет), а сам фейерверк «дорогостоящая вещь».