В России с нового года вырастут цены на алкоголь. На сколько?

Posted 13 декабря, 08:36
Published 13 декабря, 08:36
Modified 13 декабря, 09:46
Updated 13 декабря, 09:46
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
В интервью Ura.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что с 1 января 2025 года цены вырастут на 15%-20% на все виды алкоголя — вино, пиво и различные крепкие напитки.
Шапкин объяснил, что ценники вырастут из-за увеличения акцизных ставок и минимальных цен. Если магазины не обновят ценники, то могут лишиться лицензии во внесудебном порядке.
По словам эксперта, минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 литра с нового года вырастет на 50 рублей — с 299 до 340 рублей, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).
Павел Шапкин отметил, что стоимость виски, рома и джина российского производства вырастет на 30-40 рублей. Зарубежные вина подорожают на 15-20%, а рост цен на пиво будет символическим, резюмировал эксперт.