В России с нового года вырастут цены на алкоголь. На сколько?

По словам эксперта, минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 литра с нового года вырастет на 50 рублей — с 299 до 340 рублей, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).