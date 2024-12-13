prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 08:36

Published 13 декабря, 08:36

Modified 13 декабря, 09:46

Updated 13 декабря, 09:46

В России с 1 января 2025 года подорожает алкоголь

В России с нового года вырастут цены на алкоголь. На сколько?

13 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI.

В России с 1 января 2025 года подорожает алкоголь

В России с начала 2025 года на 15%-20% вырастут цены на алкоголь. Ожидается, что подорожают все виды алкогольной продукции.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

В интервью Ura.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что с 1 января 2025 года цены вырастут на 15%-20% на все виды алкоголя — вино, пиво и различные крепкие напитки.

Шапкин объяснил, что ценники вырастут из-за увеличения акцизных ставок и минимальных цен. Если магазины не обновят ценники, то могут лишиться лицензии во внесудебном порядке.

По словам эксперта, минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 литра с нового года вырастет на 50 рублей — с 299 до 340 рублей, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).

Павел Шапкин отметил, что стоимость виски, рома и джина российского производства вырастет на 30-40 рублей. Зарубежные вина подорожают на 15-20%, а рост цен на пиво будет символическим, резюмировал эксперт.

  • В начале ноября глава полиции края Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя по пятницам в регионе.
  • Вот что думают красноярцы о введении «трезвых пятниц» и продаже алкоголя по 2 часа в день.
  • В 2020-году по инициативе главы полиции края Александра Речицкого в Красноярском крае запрещали ежедневную продажу алкоголя до 10 утра и после 18 вечера — решение обосновывали ростом потребления спиртного в период самоизоляции в начале пандемии коронавируса. Ограничение действовало с апреля по середину июля.
  • В этот период в Красноярске наблюдался рост нелегальных продаж и появлялись круглосуточные «маркет-бары» с доставкой. В то же время в полиции отчитывались об уменьшении количества пьяных преступлений.
  • В сентябре того же 2020 года красноярская полиция предлагала запретить продажу алкоголя в детские праздники.
  • В марте 2024 года в крае открылся первый вытрезвитель. Он находится в Ачинске.
Читайте также:
В России вырастут штрафы за нарушения ПДД. На сколько?В Красноярском крае вырастет плата за электричество. На сколько?В Красноярском крае в 2025 году вырастет плата за ЖКХ. На сколько?В Красноярском крае с 1 января вырастет плата за капремонт. На сколько?
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Алкоголь#Россия#Цены#Рост цен#Продукция#Повышение цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика