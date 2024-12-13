В России вырастут штрафы за нарушения ПДД. На сколько?

Posted 13 декабря, 02:59
Published 13 декабря, 02:59
Modified 13 декабря, 08:15
Updated 13 декабря, 08:15
Поправки в закон вступят в силу с 1 января 2025 года. Планируется, что размеры штрафов вырастут за большинство нарушений ПДД.
К примеру, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч с 1000-1500 рублей до 2000 рублей, на 60-80 км/ч с 2000-2500 рублей до 3000-3750 рублей, на 80 км/ч и более с 5000 рублей до 7500 рублей.
При этом льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления, а не 20, как сейчас. Однако скидку за оперативную оплату штрафов решили сократить с 50% до 25%.
Штраф за непристегнутый ремень вырастет с 1 000 до 1 500 рублей. Такую же сумму придется отдать за проезд на красный. Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется нарушителю в 7 500 рублей.
Вырастет и сумма штрафа за вождение в нетрезвом виде — с 30 000 до 45 000 рублей. Такую же сумму придется отдать за отказ от медосвидетельствования.
Кроме того, штраф за причинение легкого вреда здоровью увеличится с 2 500-5 000 рублей до 3 700-7 500 рублей. За причинение вреда средней тяжести — с 10 000-25 000 рублей до 15 000-37 500 рублей.
За езду по выделенной полосе и остановку на ней придется отдать 2250 рублей вместо 1 500 рублей.
Штраф за езду по встречке по дороге с односторонним движением вырастет с 5000 до 7 500 рублей, за поворот налево или разворот в неположенном месте — с 1000-1500 рублей до 2 250 рублей.
Вырастет штраф и за непредоставление преимущества спецтранспорту включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом — с 3 000-5 000 рублей до 4 500-7 500 рублей.