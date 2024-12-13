В России вырастут штрафы за нарушения ПДД. На сколько?

К примеру, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч с 1000-1500 рублей до 2000 рублей, на 60-80 км/ч с 2000-2500 рублей до 3000-3750 рублей, на 80 км/ч и более с 5000 рублей до 7500 рублей.