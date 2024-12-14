Избившего пенсионерку красноярца отправили в СИЗО. Он напал на женщину из-за парковки

Posted 14 декабря, 06:20
Published 14 декабря, 06:20
Modified 14 декабря, 06:20
Updated 14 декабря, 06:20
Инцидент произошел 8 декабря во дворе дома на Львовской. По версии следователей, 67-летняя женщина припарковала свою машину возле подъезда, чтобы перенести вещи.
В это время мимо проходил 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он начал высказывать красноярке претензии и потребовал переставить машину.
Во время словесного конфликта красноярец несколько раз ударил женщину по голове. В больнице пенсионерке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
В отношении мужчины завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (пункт «а» часть 1 статья 213 УК РФ).
В пятницу вечером, 13 декабря, стало известно, что 38-летнего красноярца отправили в СИЗО на два месяца.