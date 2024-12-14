Красноярец запустил фейерверк и спровоцировал пожар в многоэтажке

Posted 14 декабря, 12:16
Published 14 декабря, 12:16
Modified 14 декабря, 12:18
Updated 14 декабря, 12:18
Ролик, на котором изображен мужчина, запускавший салюты, появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск».
По словам очевидцев, неизвестный мужчина приехал на автомобиле и начал запускать фейерверки прямо в дом на 9 Мая, 56. В какой-то момент часть пиротехники попала на балкон, после чего там начался пожар. После этого мужчина скрылся.
«Проспекту Мира» в МЧС заявили, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание.
«Общая площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Дознаватель сможет установить предварительную причину возгорания только в светлое время суток».
В МВД корреспонденту «ПМ» рассказали, что сотрудники полиции уже получили сообщение о происшествии. Сейчас полицейские проводят проверку.