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Posted 14 декабря, 12:16

Published 14 декабря, 12:16

Modified 14 декабря, 12:18

Updated 14 декабря, 12:18

Красноярец запустил фейерверк и спровоцировал пожар в многоэтажке

Красноярец запустил фейерверк и спровоцировал пожар в многоэтажке

14 декабря 2024, 12:16
Фото: t.me/krsk01.
Сегодня вечером, 14 декабря, в Красноярске на улице 9 Мая после запуска фейерверка загорелся балкон в многоэтажном доме.

Ролик, на котором изображен мужчина, запускавший салюты, появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск».

Видео: t.me/kraschp.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина приехал на автомобиле и начал запускать фейерверки прямо в дом на 9 Мая, 56. В какой-то момент часть пиротехники попала на балкон, после чего там начался пожар. После этого мужчина скрылся.

Видео: t.me/krsk01.

«Проспекту Мира» в МЧС заявили, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание.

«Общая площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Дознаватель сможет установить предварительную причину возгорания только в светлое время суток».

В МВД корреспонденту «ПМ» рассказали, что сотрудники полиции уже получили сообщение о происшествии. Сейчас полицейские проводят проверку.

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