Красноярку обманули на 5 миллионов. Пугали финансированием запрещенной организации

С начала этого года жертвами интернет-мошенников стали 11 915 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 167 человек. Злоумышленникам удалось похитить 3 миллиарда 214 миллионов рублей: около 70 миллионов рублей за последние семь дней.