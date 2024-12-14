Красноярку обманули на 5 миллионов. Пугали финансированием запрещенной организации

Posted 14 декабря, 05:30
Published 14 декабря, 05:30
Modified 14 декабря, 05:30
Updated 14 декабря, 05:30
В прокуратуре рассказали, что в ноябре этого года красноярке в телеграме написали злоумышленники под видом ее бывшей начальницы. Они специально создали фейковый аккаунт.
В сообщении мошенники заявили, что якобы в компании, в которой работала женщина, произошла утечка данных бывших и нынешних сотрудников.
После этого аферисты под видом правоохранителей связались с жительницей Красноярска и сообщили, что на нее якобы оформляют многомиллионный кредит и пытаются перевести деньги за границу.
Мошенники заявили женщине, что избежать уголовной ответственности за финансирование запрещенной организации она может только в том случае, если будет «четко слушать их указания».
В итоге 59-летняя красноярка оформила три займа на общую сумму в размере 5,6 миллиона рублей. Она заложила свою квартиру и машину. Все деньги женщина перевела аферистам.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).
С начала этого года жертвами интернет-мошенников стали 11 915 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 167 человек. Злоумышленникам удалось похитить 3 миллиарда 214 миллионов рублей: около 70 миллионов рублей за последние семь дней.