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Posted 14 декабря, 07:15

Published 14 декабря, 07:15

Modified 14 декабря, 07:15

Updated 14 декабря, 07:15

Красноярцы назвали самые вкусные шоколадные конфеты

Красноярцы назвали самые вкусные шоколадные конфеты. Публикуем топ-3

14 декабря 2024, 07:15
Фото: 1MI.

Красноярцы назвали самые вкусные шоколадные конфеты

Красноярцы назвали, по своему мнению, самые вкусные шоколадные конфеты. Рассказываем, кто попал в список лучших.

Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем поучаствовали 2764 человека. Первое место заняла марка «Краскон», которая набрала 1 288 голосов — это 47% проголосовавших.

На втором месте оказались конфеты Ferrero Rocher — за них проголосовали 386 человек (14% проголосовавших).

Третье место заняли шоколадные конфеты «Бабаевские», набравшие 263 голоса (9% проголосовавших).

В топ не попали такие марки, как «Коркунов», «Ротфронт», O'Zera, «Красный октябрь», «Победа», «Абаканские сладости», «Приморский кондитер».

Однако в комментариях под постом с голосованием красноярцы посоветовали шоколадные конфеты от производителей, не попавших в рейтинг:

«Сладости марки „Фабрика Крупской“ хорошие»
«Советую конфеты от „Сормовской кондитерской фабрики“ из Нижнего Новгорода»
«Самый нормальный шоколад из Казахстана. Фабрика „Рахат“».

Некоторые красноярцы в комментариях отметили, что качество современных шоколадных конфет стало хуже:

«Советский шоколад вспоминаю, он был самый вкусный. Сейчас много добавок и пальмового масла
„Конфеты все кушать невозможно — непонятная субстанция…“
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