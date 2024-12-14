Красноярцы назвали самые вкусные шоколадные конфеты. Публикуем топ-3

Posted 14 декабря, 07:15
Published 14 декабря, 07:15
Modified 14 декабря, 07:15
Updated 14 декабря, 07:15
Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем поучаствовали 2764 человека. Первое место заняла марка «Краскон», которая набрала 1 288 голосов — это 47% проголосовавших.
На втором месте оказались конфеты Ferrero Rocher — за них проголосовали 386 человек (14% проголосовавших).
Третье место заняли шоколадные конфеты «Бабаевские», набравшие 263 голоса (9% проголосовавших).
В топ не попали такие марки, как «Коркунов», «Ротфронт», O'Zera, «Красный октябрь», «Победа», «Абаканские сладости», «Приморский кондитер».
Однако в комментариях под постом с голосованием красноярцы посоветовали шоколадные конфеты от производителей, не попавших в рейтинг:
«Сладости марки „Фабрика Крупской“ хорошие»
«Советую конфеты от „Сормовской кондитерской фабрики“ из Нижнего Новгорода»
«Самый нормальный шоколад из Казахстана. Фабрика „Рахат“».
Некоторые красноярцы в комментариях отметили, что качество современных шоколадных конфет стало хуже:
«Советский шоколад вспоминаю, он был самый вкусный. Сейчас много добавок и пальмового масла
„Конфеты все кушать невозможно — непонятная субстанция…“