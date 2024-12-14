Мэрия заблокировала Асфальтобетонному заводу доступ к имуществу. Возбуждено дело

Posted 14 декабря, 11:42
Published 14 декабря, 11:42
Modified 14 декабря, 11:44
Updated 14 декабря, 11:44
Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2023 года асфальтобетонный завод на аукционе выкупил железнодорожный тупик, гараж и проходную на улице Технологической, но воспользоваться руководство предприятия ими не смогло.
Выяснилось, что имуществом владеет и распоряжается муниципальное предприятие города «МУК Красноярская».
«Целый год после проведения торгов директор предприятия и служащие городской администрации уклоняются от подписания акта приема-передачи недвижимости.
В результате преступного бездействия коммерческая организация не может ввести в эксплуатацию оборудование, приобретенное за счет государственного целевого займа на сумму более 300 млн рублей в рамках нацпроекта „Экология“».
Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 169 УК РФ).
Ранее красноярский депутат Вячеслав Дюков обвинил мэрию в простаивании завода и срыве дорожного ремонта. Он заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц».
Администрация города отрицала обвинения, сообщив, что они не могут влиять на работу завода. В пресс-службе АБЗ нам рассказали, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников.
49% акций АО «Асфальтобетонный завод» принадлежат Красноярску. Информация о других владельцах не раскрывается. Из данных сервиса «Спарк» следует, что ранее 51% акций принадлежали ООО «Краском».
Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве асфальтобетонного завода. Предприятие задолжало 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». С прошлого года в арбитражный суд поступило 63 иска к заводу на общую сумму 116,8 миллиона рублей, из них 67,8 миллиона суд потребовал взыскать. Некоторые решения обжалуются, по другим идет разбирательство.
В конце ноября правоохранители задержали младшего сына известного красноярского застройщика Владимира Егорова — Антона. Его подозревают в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.