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Posted 14 декабря, 11:42

Published 14 декабря, 11:42

Modified 14 декабря, 11:44

Updated 14 декабря, 11:44

Мэрия заблокировала Асфальтобетонному заводу доступ к имуществу. Возбуждено дело

Мэрия заблокировала Асфальтобетонному заводу доступ к имуществу. Возбуждено дело

14 декабря 2024, 11:42
Фото: Прокуратура Красноярского края.
АО «Асфальтобетонный завод» (АБЗ) из-за действий сотрудников мэрии Красноярска не может ввести оборудование стоимостью более 300 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2023 года асфальтобетонный завод на аукционе выкупил железнодорожный тупик, гараж и проходную на улице Технологической, но воспользоваться руководство предприятия ими не смогло.

Выяснилось, что имуществом владеет и распоряжается муниципальное предприятие города «МУК Красноярская».

«Целый год после проведения торгов директор предприятия и служащие городской администрации уклоняются от подписания акта приема-передачи недвижимости.
В результате преступного бездействия коммерческая организация не может ввести в эксплуатацию оборудование, приобретенное за счет государственного целевого займа на сумму более 300 млн рублей в рамках нацпроекта „Экология“».

Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 169 УК РФ).

Ранее красноярский депутат Вячеслав Дюков обвинил мэрию в простаивании завода и срыве дорожного ремонта. Он заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц».

Администрация города отрицала обвинения, сообщив, что они не могут влиять на работу завода. В пресс-службе АБЗ нам рассказали, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников.

49% акций АО «Асфальтобетонный завод» принадлежат Красноярску. Информация о других владельцах не раскрывается. Из данных сервиса «Спарк» следует, что ранее 51% акций принадлежали ООО «Краском».

Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве асфальтобетонного завода. Предприятие задолжало 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». С прошлого года в арбитражный суд поступило 63 иска к заводу на общую сумму 116,8 миллиона рублей, из них 67,8 миллиона суд потребовал взыскать. Некоторые решения обжалуются, по другим идет разбирательство.

В конце ноября правоохранители задержали младшего сына известного красноярского застройщика Владимира Егорова — Антона. Его подозревают в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Прокуратура#Мэрия Красноярска#Уголовное дело#Асфальтобетонный завод
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