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Posted 14 декабря, 12:40

Published 14 декабря, 12:40

Modified 14 декабря, 12:40

Updated 14 декабря, 12:40

Красноярцам рассказали о пользе куриного бульона

«Успокаивает и облегчает дыхание»: красноярцам рассказали о пользе куриного бульона

14 декабря 2024, 12:40
Фото: freepik.com.

Красноярцам рассказали о пользе куриного бульона

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о пользе куриного бульона, а также о том, действительно ли он помогает при простуде.

Как отмечают специалисты, при высокой температуре и потливости куриный бульон легко усваивается и помогает восполнить потерю жидкости.

Благодаря содержанию белков, аминокислот, витаминов и минералов, блюдо помогает поддерживать иммунитет и бороться организму с инфекциями.

Употребление бульона позволяет снизить воспаление в горле и носоглотке, а также разжижает мокроту. Пар от горячего блюда облегчает дыхание и уменьшает заложенность. Однако, предупреждают специалисты, эффект будет недолгим.

В Роспотребнадзоре со ссылкой на исследования отмечают, что горячий бульон создает ощущение комфорта и помогает улучшить эмоциональное состояние во время болезни.

Кроме того, куриный бульон легко усваивается и не перегружает желудок. При этом специалисты подчеркивают, при ухудшении состояния нужно обратиться к врачу.

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