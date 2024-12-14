«Успокаивает и облегчает дыхание»: красноярцам рассказали о пользе куриного бульона

Posted 14 декабря, 12:40
Published 14 декабря, 12:40
Modified 14 декабря, 12:40
Updated 14 декабря, 12:40
Как отмечают специалисты, при высокой температуре и потливости куриный бульон легко усваивается и помогает восполнить потерю жидкости.
Благодаря содержанию белков, аминокислот, витаминов и минералов, блюдо помогает поддерживать иммунитет и бороться организму с инфекциями.
Употребление бульона позволяет снизить воспаление в горле и носоглотке, а также разжижает мокроту. Пар от горячего блюда облегчает дыхание и уменьшает заложенность. Однако, предупреждают специалисты, эффект будет недолгим.
В Роспотребнадзоре со ссылкой на исследования отмечают, что горячий бульон создает ощущение комфорта и помогает улучшить эмоциональное состояние во время болезни.
Кроме того, куриный бульон легко усваивается и не перегружает желудок. При этом специалисты подчеркивают, при ухудшении состояния нужно обратиться к врачу.