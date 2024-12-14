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Posted 14 декабря, 03:07

Published 14 декабря, 03:07

Modified 14 декабря, 05:55

Updated 14 декабря, 05:55

В компании экс-депутата Гольдмана нашли признаки преднамеренного банкротства

В компании экс-депутата Гольдмана нашли признаки преднамеренного банкротства

14 декабря 2024, 03:07
В компании беглого экс-депутата ЗС Красноярского края Романа Гольдмана выявили признаки преднамеренного банкротства. Сообщение об этом появилось 13 декабря на портале Федресурс.

Временная управляющая ПАО УК «Голдман групп» (управляет всеми активами красноярского агрохолдинга Goldman Group) Анна Захарова заявила, что признаков фиктивного банкротства у управляющей компании не выявлено.

При этом в ходе проверки были обнаружены сделки, имеющие признаки преднамеренного банкротства. Другие подробности не сообщаются.

Согласно статье 196 УК РФ, преднамеренное банкротство — это совершение действий, заведомо влекущих неспособность компании в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Максимальное наказание по этой статье — штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 7 лет.

Ранее «Сбербанк» просил признать Гольдмана банкротом из-за долга в 615 миллионов рублей. Между ними были заключены договоры об открытии кредитной линии. Экс-депутат обязался вернуть полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако Гольдман долги не погасил.

  • 12 декабря обманутые пайщики кооператива «Агро вклад» экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана записали обращение к прямой линии Владимира Путина. В видео они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время расследования уголовного дела, которое идет с ноября 2023 года.
  • До этого в МВД сообщили, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допрошено 98% пострадавших. Общая сумма причиненного ущерба — больше 2 миллиардов рублей.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно.

В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

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