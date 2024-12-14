В компании экс-депутата Гольдмана нашли признаки преднамеренного банкротства

Posted 14 декабря, 03:07
Published 14 декабря, 03:07
Modified 14 декабря, 05:55
Updated 14 декабря, 05:55
Временная управляющая ПАО УК «Голдман групп» (управляет всеми активами красноярского агрохолдинга Goldman Group) Анна Захарова заявила, что признаков фиктивного банкротства у управляющей компании не выявлено.
При этом в ходе проверки были обнаружены сделки, имеющие признаки преднамеренного банкротства. Другие подробности не сообщаются.
Согласно статье 196 УК РФ, преднамеренное банкротство — это совершение действий, заведомо влекущих неспособность компании в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Максимальное наказание по этой статье — штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 7 лет.
Ранее «Сбербанк» просил признать Гольдмана банкротом из-за долга в 615 миллионов рублей. Между ними были заключены договоры об открытии кредитной линии. Экс-депутат обязался вернуть полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако Гольдман долги не погасил.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно.
В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.