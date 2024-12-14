В компании экс-депутата Гольдмана нашли признаки преднамеренного банкротства

Ранее «Сбербанк» просил признать Гольдмана банкротом из-за долга в 615 миллионов рублей. Между ними были заключены договоры об открытии кредитной линии. Экс-депутат обязался вернуть полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако Гольдман долги не погасил.