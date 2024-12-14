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Posted 14 декабря, 03:50

Published 14 декабря, 03:50

Modified 14 декабря, 04:15

Updated 14 декабря, 04:15

В Красноярске мужчина с двумя гранатами зашел в магазин в Покровке

В Красноярске мужчина с двумя гранатами зашел в магазин в Покровке

14 декабря 2024, 03:50
Фото: t.me/pokrovka_life124.
В Красноярске в Покровке задержали 33-летнего мужчину. Он зашел в магазин с двумя гранатами.

Инцидент произошел накануне вечером, 13 декабря, на улице Линейной. По словам очевидцев, неизвестный мужчина около восьми вечера зашел в магазин «Фестиваль» с гранатой.

Видео задержания опубликовали в телеграм-канале «Pokrovka_Life124». В ролике задержанный говорит правоохранителям, что якобы граната игрушечная.

Видео: t.me/pokrovka_life124.

«Проспекту Мира» в Росгвардии рассказали, что сообщение о мужчине с гранатой поступило на пункт вневедомственной охраны из отдела полиции.

«На место незамедлительно была направлена группа задержания и группа разминирования ОМОН Росгвардии. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали 33-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что у задержанного было две гранаты. В результате осмотра инженерно-технической группой ОМОН Росгвардии предметы идентифицированы как страйкбольные гранаты».
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Задержание#Росгвардия#Граната
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