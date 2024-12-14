В Красноярске мужчина с двумя гранатами зашел в магазин в Покровке

Posted 14 декабря, 03:50
Published 14 декабря, 03:50
Modified 14 декабря, 04:15
Updated 14 декабря, 04:15
Инцидент произошел накануне вечером, 13 декабря, на улице Линейной. По словам очевидцев, неизвестный мужчина около восьми вечера зашел в магазин «Фестиваль» с гранатой.
Видео задержания опубликовали в телеграм-канале «Pokrovka_Life124». В ролике задержанный говорит правоохранителям, что якобы граната игрушечная.
«Проспекту Мира» в Росгвардии рассказали, что сообщение о мужчине с гранатой поступило на пункт вневедомственной охраны из отдела полиции.
«На место незамедлительно была направлена группа задержания и группа разминирования ОМОН Росгвардии. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали 33-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что у задержанного было две гранаты. В результате осмотра инженерно-технической группой ОМОН Росгвардии предметы идентифицированы как страйкбольные гранаты».