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Posted 14 декабря, 01:57

Published 14 декабря, 01:57

Modified 14 декабря, 02:37

Updated 14 декабря, 02:37

В Красноярске в Николаевке горит жилой дом и хозпостройки

В Красноярске в Николаевке горит жилой дом и хозпостройки

14 декабря 2024, 01:57
Сегодня утром, 14 декабря, жители Красноярска заметили пожар в районе Николаевки.

Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.

В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).

В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.

Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Енисейская губерния». Как сообщают очевидцы, в Николаевке горит частный дом.

Видео: t.me/egubernews.

«Проспект Миру» в МЧС рассказали, что на улице Белорусская, 6 загорелся двухквартирный жилой дом и хозпостройки на общей площади 100 квадратных метров.

«Спасено 2 человека. Сообщение о пожаре поступило в 08.17, на месте работают 20 человек и 5 единиц техники».
Фото: prmira.ru
  • До этого мы рассказывали, что в начале декабря жители Николаевки записали обращение к Путину. Они попросили пересмотреть закон о комплексном развитии территории.
  • В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Одна из жительниц заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей. После этого против одной из жительниц завели административное дело за участие в «несогласованном» митинге.
  • Суды по КРТ все еще идут. Незадолго до предыдущего заседания суда николаевцы получили от полиции предостережение от участия в митингах. На заседание пришли несколько десятков человек.
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