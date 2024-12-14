В Красноярске в Николаевке горит жилой дом и хозпостройки

Posted 14 декабря, 01:57
Published 14 декабря, 01:57
Modified 14 декабря, 02:37
Updated 14 декабря, 02:37
Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.
В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).
В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.
Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Енисейская губерния». Как сообщают очевидцы, в Николаевке горит частный дом.
«Проспект Миру» в МЧС рассказали, что на улице Белорусская, 6 загорелся двухквартирный жилой дом и хозпостройки на общей площади 100 квадратных метров.
«Спасено 2 человека. Сообщение о пожаре поступило в 08.17, на месте работают 20 человек и 5 единиц техники».