В Красноярске задержали мужчину, запустившего фейерверк в балкон многоэтажки

Posted 14 декабря, 14:08
Published 14 декабря, 14:08
Modified 14 декабря, 14:39
Updated 14 декабря, 14:39
Все произошло вечером 14 декабря на улице 9 Мая, 56. На кадрах записи видно, как мужчина запускает фейерверки, направленные в сторону многоэтажного дома.
Со слов очевидцев, в какой-то момент фейерверк попал на балкон, из-за чего начался пожар. После этого мужчина сел в автомобиль и уехал.
В МВД сообщили, что подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний красноярец. Его доставили в отдел полиции.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.