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Posted 14 декабря, 14:08

Published 14 декабря, 14:08

Modified 14 декабря, 14:39

Updated 14 декабря, 14:39

В Красноярске задержали мужчину, запустившего фейерверк в балкон многоэтажки

В Красноярске задержали мужчину, запустившего фейерверк в балкон многоэтажки

14 декабря 2024, 14:08
Фото: t.me/krsk01.
Сотрудники полиции задержали красноярца, запускавшего фейерверки прямо в жилой дом. После этого загорелся балкон в одной из квартир.

Все произошло вечером 14 декабря на улице 9 Мая, 56. На кадрах записи видно, как мужчина запускает фейерверки, направленные в сторону многоэтажного дома.

Со слов очевидцев, в какой-то момент фейерверк попал на балкон, из-за чего начался пожар. После этого мужчина сел в автомобиль и уехал.

Видео: t.me/kraschp.

В МВД сообщили, что подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний красноярец. Его доставили в отдел полиции.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Полиция#9 Мая#Фейерверк#МВД
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