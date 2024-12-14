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Posted 14 декабря, 08:22

Published 14 декабря, 08:22

Modified 14 декабря, 08:22

Updated 14 декабря, 08:22

В МЧС рассказали, из-за чего сгорел частный дом в Николаевке

В МЧС рассказали, из-за чего сгорел частный дом в Николаевке

14 декабря 2024, 08:22
Фото: МЧС Красноярского края.
В МЧС назвали предварительную причину пожара, который произошел в Николаевке.

Все произошло сегодня утром, 14 декабря, на улице Белорусская. Там загорелся двухквартирный жилой дом и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Никто не пострадал.

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Фото: МЧС Красноярского края

В МЧС рассказали, что пожарные спасли из огня двух человек. В результате пожара сгорел дом и хозпостройки.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за ветхой проводки.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Николаевка
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