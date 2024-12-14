В МЧС рассказали, из-за чего сгорел частный дом в Николаевке

Posted 14 декабря, 08:22
Published 14 декабря, 08:22
Modified 14 декабря, 08:22
Updated 14 декабря, 08:22
Все произошло сегодня утром, 14 декабря, на улице Белорусская. Там загорелся двухквартирный жилой дом и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Никто не пострадал.
На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.
В МЧС рассказали, что пожарные спасли из огня двух человек. В результате пожара сгорел дом и хозпостройки.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за ветхой проводки.