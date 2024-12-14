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Posted 14 декабря, 11:00

Published 14 декабря, 11:00

Modified 14 декабря, 11:00

Updated 14 декабря, 11:00

Правительство предлагает запретить скидки на алкоголь в России

В России могут запретить скидки на алкоголь. С 1 января он подорожает на 15-20%

14 декабря 2024, 11:00
Фото: 1MI.

Правительство предлагает запретить скидки на алкоголь в России

Правительство РФ поручило профильным ведомствам рассмотреть возможность запрета скидок при продаже алкоголя в России. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ.

В документе указано, что российские власти хотят сформировать среду, «способствующую снижению потребления алкоголя».

Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос о запрете скидок при розничной продаже покупателям, приобретающим алкоголь для личных нужд.

Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны подготовить предложения до 15 апреля 2025 года.

Кроме того, правительство РФ утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России. Планируется, что к 2030 году употребление алкоголя снизится до 7,8 литра на человека, а также сократится, связанная с ним заболеваемость, инвалидность и смертность.

  • До этого мы рассказывали о том, что с 1 января 2025 года в России подорожает алкоголь. Цены вырастут на 15-20%.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Магазины#Красноярский край#Алкоголь#Правительство#Запрет#Продукция#Скидки
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