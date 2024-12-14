В России могут запретить скидки на алкоголь. С 1 января он подорожает на 15-20%

Posted 14 декабря, 11:00
Published 14 декабря, 11:00
Modified 14 декабря, 11:00
Updated 14 декабря, 11:00
В документе указано, что российские власти хотят сформировать среду, «способствующую снижению потребления алкоголя».
Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос о запрете скидок при розничной продаже покупателям, приобретающим алкоголь для личных нужд.
Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны подготовить предложения до 15 апреля 2025 года.
Кроме того, правительство РФ утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России. Планируется, что к 2030 году употребление алкоголя снизится до 7,8 литра на человека, а также сократится, связанная с ним заболеваемость, инвалидность и смертность.