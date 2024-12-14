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Posted 14 декабря, 13:55

Published 14 декабря, 13:55

Modified 14 декабря, 14:44

Updated 14 декабря, 14:44

Житель Назарова первым из красноярских космонавтов полетит в космос

Житель Назарова первым из красноярских космонавтов полетит в космос

14 декабря 2024, 13:55
Фото: NASA.
Уроженец Назарова Кирилл Песков примет участие в миссии NASA и отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Миссия Crew-10 — совместный проект космической компании Илона Маска SpaceX и национального космического агентства США.

Кирилл Песков полетит на МКС в составе корабля Crew Dragon (миссия Crew-10). Он станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.

Фото: NASA

Как сообщает «Роскосмос» и NASA, полет состоится в конце февраля 2025 года. В составе экипажа помимо Пескова будут два астронавта из США и один из Японии.

34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле, однако потом переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Космос#Красноярский край#МКС#Роскосмос#Космонавт
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