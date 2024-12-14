Житель Назарова первым из красноярских космонавтов полетит в космос

Posted 14 декабря, 13:55
Published 14 декабря, 13:55
Modified 14 декабря, 14:44
Updated 14 декабря, 14:44
Миссия Crew-10 — совместный проект космической компании Илона Маска SpaceX и национального космического агентства США.
Кирилл Песков полетит на МКС в составе корабля Crew Dragon (миссия Crew-10). Он станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.
Как сообщает «Роскосмос» и NASA, полет состоится в конце февраля 2025 года. В составе экипажа помимо Пескова будут два астронавта из США и один из Японии.
34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле, однако потом переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.