Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Артист получил партийный билет от Леонида Слуцкого на съезде ЛДПР на ВДНХ, приуроченном к 35-летнему юбилею партии. В подтверждение пресс-служба опубликовала фотографию партийного билета музыканта — там можно разглядеть памятный значок «Жириновский навсегда». После артист сфотографировался с поднятым плакатом «Хватит унижать русских».