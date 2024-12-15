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Posted 15 декабря, 07:23

Published 15 декабря, 07:23

Modified 15 декабря, 07:25

Updated 15 декабря, 07:25

Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Григорий Лепс вступил в ЛДПР

15 декабря 2024, 07:23
Фото: Пресс-служба ЛДПР.
Российский певец Григорий Лепс стал членом ЛДПР. Об этом сообщил глава фракции партии в горсовете Красноярска Семен Сендерский в своем телеграм-канале.

Артист получил партийный билет от Леонида Слуцкого на съезде ЛДПР на ВДНХ, приуроченном к 35-летнему юбилею партии. В подтверждение пресс-служба опубликовала фотографию партийного билета музыканта — там можно разглядеть памятный значок «Жириновский навсегда». После артист сфотографировался с поднятым плакатом «Хватит унижать русских».

Фото: Пресс-служба ЛДПР

Участие в съезде приняли руководители, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники. От красноярского края в мероприятии участвовали Семён Сендерский, депутат ЗС Алексей Бойков и депутат горсовета Иван Петров.

Помимо Лепса, в партию на юбилей единовременно вступили 1066 новых членов.

«Этот результат стал абсолютным рекордом для нашей страны, который занесен в Книгу рекордов России! — уточнил и. о. главы фракции ЛДПР в ЗС Бойков у себя в телеграм-канале. — Благодарю всех членов и сторонников партии ЛДПР за тот вклад, который вы вносите в общее дело — в развитие Красноярского края, в процветание России».

Кроме Лепса, ко вступлению в партию склоняли гостя съезда, блогера Амирана Сардарова («Дневник Хача»).

«Надеюсь, мне удалось Амирана убедить вступить в ЛДПР. В век информационных технологий и инфлюенсеров любой партии важно привлекать в свои ряды медиа актив. А для Амирана вступление в ЛДПР откроет совершенно новую главу в жизни, а медиа ресурс позволит ему получить мандат в 2026 году», — пишет Петров.

В ходе торжественного собрания с юбилеем партию поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, также он зачитал поздравление от Владимира Путина.

«С уходом Владимира Жириновского его дело продолжается, в стране нас уже более 380 тысяч человек. В следующем году будет уже 10 лет как иду в ногу с партией. Горжусь этим и посвящаю свою работу интересам земляков», — написал Сендерский.
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