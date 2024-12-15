Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Posted 15 декабря, 07:23
Published 15 декабря, 07:23
Modified 15 декабря, 07:25
Updated 15 декабря, 07:25
Артист получил партийный билет от Леонида Слуцкого на съезде ЛДПР на ВДНХ, приуроченном к 35-летнему юбилею партии. В подтверждение пресс-служба опубликовала фотографию партийного билета музыканта — там можно разглядеть памятный значок «Жириновский навсегда». После артист сфотографировался с поднятым плакатом «Хватит унижать русских».
Участие в съезде приняли руководители, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники. От красноярского края в мероприятии участвовали Семён Сендерский, депутат ЗС Алексей Бойков и депутат горсовета Иван Петров.
Помимо Лепса, в партию на юбилей единовременно вступили 1066 новых членов.
«Этот результат стал абсолютным рекордом для нашей страны, который занесен в Книгу рекордов России! — уточнил и. о. главы фракции ЛДПР в ЗС Бойков у себя в телеграм-канале. — Благодарю всех членов и сторонников партии ЛДПР за тот вклад, который вы вносите в общее дело — в развитие Красноярского края, в процветание России».
Кроме Лепса, ко вступлению в партию склоняли гостя съезда, блогера Амирана Сардарова («Дневник Хача»).
«Надеюсь, мне удалось Амирана убедить вступить в ЛДПР. В век информационных технологий и инфлюенсеров любой партии важно привлекать в свои ряды медиа актив. А для Амирана вступление в ЛДПР откроет совершенно новую главу в жизни, а медиа ресурс позволит ему получить мандат в 2026 году», — пишет Петров.
В ходе торжественного собрания с юбилеем партию поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, также он зачитал поздравление от Владимира Путина.
«С уходом Владимира Жириновского его дело продолжается, в стране нас уже более 380 тысяч человек. В следующем году будет уже 10 лет как иду в ногу с партией. Горжусь этим и посвящаю свою работу интересам земляков», — написал Сендерский.