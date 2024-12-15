Как выбрать вкусные мандарины

Posted 15 декабря, 03:30
Published 15 декабря, 03:30
Modified 15 декабря, 03:30
Updated 15 декабря, 03:30
Плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость можно определить по аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а еще весу — в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие. Спелый мандарин легко чистится.
У недозревших мандаринов неравномерная окраска, есть зеленоватые пятна на кожице. Перезревшие мандарины можно взглядом определить по сухой, твердой и сморщенной кожице.
Не стоит покупать мандарины с повреждениями и участками темного или белесого цветов. Нельзя покупать мандарины с плесенью и другие фрукты, которые находились рядом с заплесневевшими плодами. Споры плесневых грибов могут быстро развиваться на кожице даже тех фруктов, которые визуально здоровы.
Дома мандарины нужно хранить при температуре от +6 до +10. Если в холодильнике такую температуру настроить невозможно, то лучше хранить мандарины в прохладном месте дома.
Есть мандарины стоит осторожно, особенно тем, у кого постоянно высокий уровень сахара в крови.