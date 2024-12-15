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Posted 15 декабря, 03:30

Published 15 декабря, 03:30

Modified 15 декабря, 03:30

Updated 15 декабря, 03:30

Как выбрать вкусные мандарины

Как выбрать вкусные мандарины

15 декабря 2024, 03:30
Фото: Антон Засимов. 1MI.
В Роскачестве напомнили правила выбора мандаринов.

Плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость можно определить по аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а еще весу — в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие. Спелый мандарин легко чистится.

У недозревших мандаринов неравномерная окраска, есть зеленоватые пятна на кожице. Перезревшие мандарины можно взглядом определить по сухой, твердой и сморщенной кожице.

Не стоит покупать мандарины с повреждениями и участками темного или белесого цветов. Нельзя покупать мандарины с плесенью и другие фрукты, которые находились рядом с заплесневевшими плодами. Споры плесневых грибов могут быстро развиваться на кожице даже тех фруктов, которые визуально здоровы.

Дома мандарины нужно хранить при температуре от +6 до +10. Если в холодильнике такую температуру настроить невозможно, то лучше хранить мандарины в прохладном месте дома.

Есть мандарины стоит осторожно, особенно тем, у кого постоянно высокий уровень сахара в крови.

#Общество#Еда#Магазин#Новый год#Мандарины
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