Как выбрать вкусные мандарины

Не стоит покупать мандарины с повреждениями и участками темного или белесого цветов. Нельзя покупать мандарины с плесенью и другие фрукты, которые находились рядом с заплесневевшими плодами. Споры плесневых грибов могут быстро развиваться на кожице даже тех фруктов, которые визуально здоровы.