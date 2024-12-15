«Пришлось отбиваться» Красноярцы стоят в очередях к Деду Морозу и жалуются на взрослых

Posted 15 декабря, 12:02
Published 15 декабря, 12:02
Modified 15 декабря, 12:28
Updated 15 декабря, 12:28
Например, утром 15 декабря на вокзал Красноярска прибыл поезд Деда Мороза. Одна из жительниц рассказала «Проспекту Мира», что вокруг небольшой сцены собралась толпа людей, поэтому увидеть представление можно было только в первом ряду. Из-за этого она поднялась на переход.
«Толпа вокруг. Видно только на первой линии. Тем, кто сзади, вообще нифига не видно. Вот на мост поднялась».
Еще одна жительница рассказала Ngs24.ru, что многим детям не было видно представление — родители в первых рядах посадили своих детей на плечи.
«Перед нами были взрослые — родители посадили детей на плечи и встали в первые ряды. Сзади оказались не только мы, еще много маленьких детей, которые не могли посмотреть, им приходилось пробираться или садиться на шею».
По данным КрасЖД, локацию посетили от 5 тысяч человек. Там добавили, что на месте волонтеры мероприятия общались с родителями по этому поводу.
Некоторые отметили в соцсетях, что для таких мероприятий стоит устанавливать высокую сцену или проводить их несколько дней подряд. Другие сказали, что им понравился праздник, особенно программа внутри самого поезда, которую можно было посетить по заранее купленным билетам. Их раскупили быстро еще месяц назад.
Очереди собрались и у резиденции Деда Мороза на острове Татышев, которая работает по выходным. В соцсетях публикуют фото толпы и рассказывают, что в этом году сделали номерки, чтобы упорядочить проход.
«Отличная организация в этом году, очень удобно, что сделали номерки. Правда люди очень любят стоять и толкаться в очередях, поэтому все стоят, несмотря на то, что номер ещё нескоро, и от других требуют того же».
Другие говорят, что не стояли в ожидании, а в это время ходили гулять. Но других это не устраивало.
«Были сегодня, приехали к открытию в 11, уже номер 74, зашли в 14:10. В очереди не стояли, гуляли, ходили в кофейню. После 14:00 номерки уже были за 200. Погода сегодня позволяла ждать».
«Молодцы, что не стояли! Для этого билеты и сделали, стоять холодно даже при такой погоде. Мы сделали так же, но пришлось отбиваться от людей, которые нападали со словами: „А вы откуда взялись? А кто за вами? А вы за кем? Надо сначала дождаться, чтобы за вами заняли, потом гулять“. Народ что постарше удобства отрицает».
В прошлые года на площадке тоже возникали проблемы. В 2022 году красноярцы с детьми устроили разборки у резиденции Деда Мороза. Их не пустили, потому что закончилось время работы. В 2023 собирались большие очереди.
Большая очередь собралась и на каток на стадионе «Рассвет». Прокат здесь стоит всего 100-120 рублей, вход — 50-70 рублей.