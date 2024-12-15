«Пришлось отбиваться» Красноярцы стоят в очередях к Деду Морозу и жалуются на взрослых

Некоторые отметили в соцсетях, что для таких мероприятий стоит устанавливать высокую сцену или проводить их несколько дней подряд. Другие сказали, что им понравился праздник, особенно программа внутри самого поезда, которую можно было посетить по заранее купленным билетам. Их раскупили быстро еще месяц назад.