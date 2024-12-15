prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 03:52

Published 15 декабря, 03:52

Modified 15 декабря, 07:16

Updated 15 декабря, 07:16

Уголовное дело завели на красноярца, который запустил фейерверк в дом и устроил пожар

Уголовное дело завели на красноярца, который запустил фейерверк в дом и устроил пожар

15 декабря 2024, 03:52
Фото: «ЧП Красноярск».
Против красноярца, который запустил фейерверк в многоквартирный дом, возбудили уголовное дело.

Пожар произошел вечером 14 декабря в доме на улице 9 Мая.

Полиция установила, что во двор многоэтажки приезжал неизвестный мужчина. Он вышел из машины и запустил фейерверк в сторону дома, искры которого попали на балкон. Начался пожар, но никто не пострадал.

В «ЧП Красноярск» публиковали видео пожара. На кадрах очевидцев видно, как красноярец из рук запускает салют, искры в этот момент разлетаются, сигнализация автомобилей срабатывает, местные жители переживают и собираются вызывать полицию.

Красноярца нашли и задержали. Ему 41 год, он уже был судим по разным статьям: кража, причинение вреда здоровью, наркотики. Мужчина в момент задержания был пьян.

Против него возбудили дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.

В нескольких субъектах России на фоне СВО власти вводят запрет на запуск и ограничения на продажу салютов, хлопушек и петард. В правительстве Красноярского края «Проспекту Мира» сказали, что у нас пока таких запретов вводить не собираются.

#Видео#Происшествия#Пожар#Полиция#Фейерверк#Уголовное дело#Дом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика