Уголовное дело завели на красноярца, который запустил фейерверк в дом и устроил пожар

Posted 15 декабря, 03:52
Published 15 декабря, 03:52
Modified 15 декабря, 07:16
Updated 15 декабря, 07:16
Пожар произошел вечером 14 декабря в доме на улице 9 Мая.
Полиция установила, что во двор многоэтажки приезжал неизвестный мужчина. Он вышел из машины и запустил фейерверк в сторону дома, искры которого попали на балкон. Начался пожар, но никто не пострадал.
В «ЧП Красноярск» публиковали видео пожара. На кадрах очевидцев видно, как красноярец из рук запускает салют, искры в этот момент разлетаются, сигнализация автомобилей срабатывает, местные жители переживают и собираются вызывать полицию.
Красноярца нашли и задержали. Ему 41 год, он уже был судим по разным статьям: кража, причинение вреда здоровью, наркотики. Мужчина в момент задержания был пьян.
Против него возбудили дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.
В нескольких субъектах России на фоне СВО власти вводят запрет на запуск и ограничения на продажу салютов, хлопушек и петард. В правительстве Красноярского края «Проспекту Мира» сказали, что у нас пока таких запретов вводить не собираются.